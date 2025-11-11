Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что РФ будет готова к завершению войны только при выполнении ряда принципиальных условий — так называемые "денацификация", "демилитаризация" и защита прав русскоязычного населения.

Он также отметил, что Россия требует "снятия любых угроз для РФ", в частности это касается возможного вступления Украины в НАТО. Об этом Лавров сказал в интервью российским СМИ.

Лавров заявил, что эту позицию объявил кремлевский диктатор Владимир Путин еще в июне 2024-го года.

Глава МИД также упомянул о том, что Россия требует защиты прав национальных меньшинств в Украине, в частности восстановления статуса русского языка и "прекращения преследования УПЦ".

Отдельно Лавров выделил ситуацию с награждением бойцов 12-та бригады специального назначения "Азов", отметив, что Зеленский награждает "неонацистские формирования". Из-за этого якобы российская сторона не понимает, как она должна относиться к украинскому президенту.

Відео дня

Российский министр подчеркнул роль европейских стран, которые "не игнорируют рост националистических настроений в Украине".

"Венгрия самостоятельно, надо отметить смелость, настояла, чтобы среди условий, которые Украина должна выполнить, прежде чем начнутся переговоры (о вступлении в ЕС), было определено восстановление всех украинских обязанностей в области уважения прав нацменьшинств. Когда сейчас какой-то комиссар по расширению Евросоюза говорит, что Украина уже готова, что она все выполнила — это неправда", — заявил Лавров.

Также он похвалил подход администрации президента США Дональда Трампа, который выступает за прекращение войны на основе устойчивых договоренностей, в отличие от предыдущей администрации экс-президента Джо Байдена. По его словам, Россия готова к переговорам, но только при условии учета всех вышеупомянутых позиций.

"Мы признавали Украину, которая не была нацистской, которая не запрещала русский язык. И мы признавали ее проектом, который, согласно декларации независимости, был внеблоковым и крайним государством", — резюмировал Лавров.

Напомним, ранее спикер кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, когда завершится война в Украине.