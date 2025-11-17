Коли завершиться війна в Україні: Макрон назвав новий дедлайн та розказав про поворотні моменти

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що очікує, що завершення війни в Україні станеться до проведення наступних президентських виборів.

Вибори заплановані на квітень 2027-го року. Про це Еммануель Макрон сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає Le Parisien.

"Я сподіваюся, що мир буде досягнуто до 2027 року. І я думаю, що останні кілька місяців були позначені рішеннями, які стали справжніми поворотними моментами", — заявив Макрон, натякаючи на санкції США проти основних спонсорів війни РФ.

Раніше президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія під час підготовки до фінансування України у 2026-2027 роках виходить з припущення, що російсько-українська війна завершиться наприкінці наступного року.

При цьому вона посилається на прогноз Міжнародного валютного фонду.

Фон дер Ляєн очікує, що після завершення війни Україна зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров висунув умови для завершення війни в Україні.

Раніше Дональд Трамп висловив переконання про значний прогрес у питанні завершення російсько-української війни, в тому числі завдяки санкціям на російські енергоносії. У Росії відреагували на цю заяву Трампа, звинувативши український уряд в тому, що нібито Україна зриває мирні перемовини.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мирні переговори щодо завершення війни стали ще одним фронтом, на якому діє Російська Федерація. Тож українцям важливо буде захищатися і на цьому фронті, щоб довести своє право на існування світовим політичним гравцям.