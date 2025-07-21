РФ оголосила наступний раунд переговорів з Україною: коли відбудеться зустріч

Російська Федерація планує почати новий етап переговорів з Україною 24 липня. Крім того, зустріч відбудеться у Стамбулі, як і попередні раунди весною та літом 2025 року. Україна назвала дещо іншу дату переговорів з Москвою.

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Кремль офіційно поки не оголосив дату зустріч з Києвом, але є інформація, отримана від анонімних джерел у російській владі, написало росЗМІ ТАСС у Telegram-каналі. З 19 по 21 липня російські журналісти опублікували з десяток повідомлень від "джерел", які надавали окремі деталі про майбутні перемовини.

У одному з перших повідомлень про новий раунд переговорів, які з'явились 19 липня, росЗМІ заявило, що зустріч відбудеться на "наступному тижні", тобто, орієнтовно, з 21 по 27 липня. Вказувалось, що джерело інформації — з "російської переговорної групи", і що зустріч ініціювали українці. Згодом інформацію уточнили, що місце зустрічі, як і раніше, — Стамбул, а можливі дати — 23-24 липня. Можливу остаточну дату анонімні співрозмовники ТАСС озвучили увечері 21 липня. Згідно з даними росЗМІ, раунд відбудеться у четвер, тоді як українська сторона заявила про 23.

Переговори з РФ - дата третьої зустрічі у Стамбулі у 2025 році Фото: Скриншот

Тим часом увечері 21 липня президент України Володимир Зеленський оголосив, що переговори з РФ відбудуться 23 липня. Дата пролунала під час вечірнього звернення. Глава держави заявив, що радився про переговори з новим секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Зі слів Зеленського, склад делегації та інші деталі будуть озвучені завтра, 22 липня.

МЗС Туреччини не коментувало інформацію про переговори РФ.

Переговори з РФ — деталі

Зазначимо, у 2025 році відбулось два раунди переговорів з РФ. Вперше делегації зустрілись 16 травня: російську групу перемовників очолив радник президента РФ Володимир Мединський, українську — тодішній міністр оборони Рустем Умєров. Як розповіли західні медіа та українські посадовці, під час переговорів Мединський пригрозив, начебто Москва готова 20 років воювати за території, які вважає своїми. Крім того, політик наводив фейкові цитати Отто фон Бісмарка та попереджав українських представників, що вони можуть втратити членів родини. За підсумками зустрічі домовились про обмін полоненими та тілами загиблих, розповіли делегації.

Друга зустріч відбулась 5 червня у тому ж місці з тим же складом. Після нетривалої розмови делегації розійшлись, підтвердивши намір провести обмін. Після цього у Кремлі ще раз озвучили вимоги капітуляції України: ішлося про вихід з чотирьох окупованих областей, відмова від НАТО, зменшення армії та захист російськомовних.

Нагадуємо, 21 липня Фокус зібрав інформацію про третій раунд переговорів з РФ та оцінки експертів щодо того, чого можна від них очікувати.