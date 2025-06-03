Переговори в Стамбулі: РФ очікує від України компромісу та планує новий раунд перемовин

Голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що до кінця червня у Стамбулі може відбутися третій раунд переговорів між російською та українською делегаціями.

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Про це пише росЗМІ "Інтерфакс".

Слуцький зазначив, що ключовим питанням майбутнього раунду перемовин має стати досягнення сталого режиму припинення вогню. У якості ймовірного майданчика для зустрічі він назвав Стамбул — місто, яке вже раніше приймало переговори між представниками України та Росії.

"Саме цей рух до стійкого припинення вогню буде одним із ключових питань на третьому раунді. З великою ймовірністю він пройде там же у Стамбулі наприкінці місяця", — сказав голова комітету Держдуми РФ.

Слуцький також попередив, що в України залишилося небагато часу, аби прийняти російські умови та зробити крок назустріч.

Нагадаємо, 2 червня, у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ щодо перемир'я або завершення війни. Під час переговорів Кремль передав Києву меморандум, у якому вкотре виклав умови капітуляції України. Серед традиційних умов Кремля: вихід ЗСУ з Запорізької та Херсонської областей, зменшення армії, відмова від НАТО, повернення русифікації.

Глава української делегації Рустем Умєров озвучив домовленості, до яких можуть дійти згоди. Зі слів посадовця, ідеться про повернення 6 тис. загиблих воїнів та обмін усіх полонених, яким менше як 25 років.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив 3 червня, що зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського найближчим часом навряд чи відбудеться, проте Кремль допускає можливість компромісів щодо пунктів меморандуму.