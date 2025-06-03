Компроміси на переговорах можливі, але зустріч Путіна, Трампа й Зеленського — під сумнівом, — Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив 3 червня, що зустріч Володимира Путіна, Дональда Трампа і Володимира Зеленського найближчим часом навряд чи відбудеться, хоча переговори з Україною тривають і вже принесли певні результати.

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Про це пише росЗМІ "ТАСС".

Речник Кремля під час брифінгу розкритикував заяву президента України Володимира Зеленського після переговорів у Стамбулі, назвавши її "незручною і невдалою", такою, що не відповідає конструктивному духу перемовин. За його словами, очікувати швидких рішень чи проривів не варто, однак на зустрічі були досягнуті важливі домовленості, які поступово реалізовуватимуться.

Кремль допускає можливість компромісів щодо пунктів меморандуму, але це питання, за словами Пєскова, не підлягає публічному обговоренню. Він також зазначив, що контакт між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом у разі потреби може бути організований досить оперативно, проте наразі жодних домовленостей з цього приводу немає.

Крім того, речник Кремля повідомив, що Володимир Путін отримував інформацію про недільні атаки України на територію Росії в режимі онлайн. Щодо реакції РФ на ці події Пєсков порадив дочекатися висновків слідства.

Нагадаємо, 3 червня експрезидент та заступник глави Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у відповідь на удар по авіабазах РФ пригрозив винищити усіх українців та підірвати усі потрібні росіянам цілі. Крім того, топчиновник Кремля відгукнувся на переговори у Стамбулі і пояснив, чому це крок до перемоги.

Тим часом 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ щодо перемир'я або завершення війни. Під час переговорів Кремль передав Києву меморандум, у якому вкотре виклав умови капітуляції України. Серед традиційних умов Кремля: вихід ЗСУ з Запорізької та Херсонської областей, зменшення армії, відмова від НАТО, повернення русифікації.

Глава української делегації Рустем Умєров озвучив домовленості, до яких можуть дійти згоди. Зі слів посадовця, ідеться про повернення 6 тис. загиблих воїнів та обмін усіх полонених, яким менше як 25 років.