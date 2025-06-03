Компромиссы на переговорах возможны, но встреча Путина, Трампа и Зеленского — под сомнением, — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 3 июня, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ближайшее время вряд ли состоится, хотя переговоры с Украиной продолжаются и уже принесли определенные результаты.

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Об этом пишет росСМИ "ТАСС".

Представитель Кремля во время брифинга раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле, назвав его "неудобным и неудачным", таким, что не соответствует конструктивному духу переговоров. По его словам, ожидать быстрых решений или прорывов не стоит, однако на встрече были достигнуты важные договоренности, которые постепенно будут реализовываться.

Кремль допускает возможность компромиссов по пунктам меморандума, но этот вопрос, по словам Пескова, не подлежит публичному обсуждению. Он также отметил, что контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в случае необходимости может быть организован достаточно оперативно, однако пока никаких договоренностей по этому поводу нет.

Кроме того, спикер Кремля сообщил, что Владимир Путин получал информацию о воскресных атаках Украины на территорию России в режиме онлайн. Относительно реакции РФ на эти события Песков посоветовал дождаться выводов следствия.

Напомним, 3 июня экс-президент и заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в ответ на удар по авиабазам РФ пригрозил истребить всех украинцев и взорвать все нужные россиянам цели. Кроме того, топ-чиновник Кремля откликнулся на переговоры в Стамбуле и объяснил, почему это шаг к победе.

Тем временем 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Украиной и РФ о перемирии или завершении войны. Во время переговоров Кремль передал Киеву меморандум, в котором в очередной раз изложил условия капитуляции Украины. Среди традиционных условий Кремля: выход ВСУ из Запорожской и Херсонской областей, уменьшение армии, отказ от НАТО, возвращение русификации.

Глава украинской делегации Рустем Умеров озвучил договоренности, к которым могут прийти к согласию. По словам чиновника, речь идет о возвращении 6 тыс. погибших воинов и обмене всех пленных, которым меньше 25 лет.