Росія відправила до Стамбула на чолі делегації переговірників несерйозну людину, яка пояснювала історію Росії з 1250 року. Це свідчить про незацікавленість Москви в досягненні миру в Україні, впевнений генсек НАТО.

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Росія відправила до Стамбула на чолі переговорної делегації "якогось історика", що свідчить про несерйозність її намірів щодо досягнення миру в Україні. Так генеральний секретар НАТО Марк Рютте охарактеризував помічника президента РФ Володимира Мединського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Москва не відправила серйозних людей на Стамбульські переговори. Рютте згадав, як був у Туреччині у пов'язаних з Альянсом справах у травні поточного року.

"Тоді ми справді натиснули на українців, щоб вони відправили серйозну делегацію до Стамбула. Потім росіяни прийшли з істориком, який почав пояснювати історію Росії з 1250 року", — розповів він.

Рютте особливо наголосив, що саме Трамп, держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець президента США Стів Віткофф змогли розпочати переговори України і Росії в Стамбулі.

Трамп зі свого боку додав, що мирну угоду між Україною і РФ потрібно було укласти давно. Трамп чотири рази думав, що угода відбудеться, але цього так і не сталося.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін наприкінці червня заявляв про готовність до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі. Однак ідеї перемир'я у країн, що воюють, абсолютно різні.

Дональд Трамп нині не вірить у прагнення Путіна до миру і хоче більше захистити Україну. У Штатах приготували 17 батарей ППО Patriot для Києва.