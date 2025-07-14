"Какой-то историк": РФ опозорилась в Стамбуле на встрече с Украиной, отправив Мединского, – Рютте

Россия отправила в Стамбул во главе делегации переговорщиков несерьезного человека, который объяснял историю России с 1250 года. Это говорит о незаинтересованности Москвы в достижении мира в Украине, уверен генсек НАТО.

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Россия отправила в Стамбул во главе переговорной делегации "какого-то историка", что говорит о несерьезности ее намерений по достижению мира в Украине. Так генеральный секретарь НАТО Марк Рютте охарактеризовал помощника президента РФ Владимира Мединского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Москва не отправила серьезных людей на Стамбульские переговоры. Рютте вспомнил, как был в Турции по связанным с Альянсом делам в мае текущего года.

"Тогда мы действительно надавили на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. Потом россияне пришли с историком, который начал объяснять историю России с 1250 года", — рассказал он.

Рютте особенно подчеркнул, что именно Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф смогли начать переговоры Украины и России в Стамбуле.

Трамп в свою очередь добавил, что мирное соглашение между Украиной и РФ нужно было заключить давно. Трамп четыре раза думал, что сделка состоится, но этого так и не произошло.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце июня заявлял о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако идеи перемирия у воюющих стран совершенно разные.

Дональд Трамп в настоящее время не верит в стремление Путина к миру и хочет больше защитить Украину. В Штатах приготовили 17 батарей ПВО Patriot для Киева.