Зеленский готов встретиться с Путиным "в любой момент", — МИД

Украина оставляет предложение о встрече глав государств в силе. А Владимир Зеленский готов говорить с Путиным, если тот проявит готовность обсудить завершение войны.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский остается открытым к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным и может встретиться с ним "хоть завтра", если тот проявит готовность обсудить завершение войны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после завершения консультаций в Стамбуле, пишет "Суспільне".

Спикер МИД Георгий Тихий сообщил подробности о встрече в Стамбуле Фото: Суспільне

По его словам, предложение о личной встрече с Путиным остается в силе и может быть реализовано в любой момент, если с российской стороны будет соответствующая инициатива.

"Если Путин завтра выйдет и скажет: "Я хочу встретиться с Зеленским", президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", — отметил Тихий.

Также он рассказал, какой была третья встреча делегаций из Украины и РФ.

"Атмосфера третьего раунда переговоров в Стамбуле несколько отличалась от предыдущих. Было меньше эмоций и лирической составляющей. Это был спокойный и конструктивный разговор. Конечно, стороны отметили их позиции. Сама же атмосфера была более приземленной", — сказал Тихий.

Зеленский уже озвучил, чем должна закончиться встреча с Путиным

Он подчеркнул, что Украина настаивает именно на встрече лидеров, ведь ключевые решения в России принимает один человек.

"Если мы стремимся к большому решению по прекращению огня и другим важным вопросам, нам нужен этот человек в комнате", — пояснил представитель МИД.

В то же время Тихий задал риторический вопрос об отсутствии реакции Кремля на эту инициативу.

"Почему так сложно встретиться и начать разговор? Этот вопрос стоит адресовать Москве", — подытожил спикер ведомства.

Напомним, 19 июня во время встречи с иностранными журналистами Путин отметил, что не исключает возможности мирных переговоров с Зеленским. Однако он сразу же отметил, что, по его мнению, любые договоренности должны заключаться с "легитимной властью", прямо поставив под сомнение легитимность действующего украинского президента.

Также Фокус писал, как прошел третий этап переговоров в Стамбуле. Это была самая короткая встреча украинской и российской сторон, которая длилась менее часа.