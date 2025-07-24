Зеленский готов встретиться с Путиным "в любой момент", — МИД
Украина оставляет предложение о встрече глав государств в силе. А Владимир Зеленский готов говорить с Путиным, если тот проявит готовность обсудить завершение войны.
Президент Украины Владимир Зеленский остается открытым к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным и может встретиться с ним "хоть завтра", если тот проявит готовность обсудить завершение войны. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после завершения консультаций в Стамбуле, пишет "Суспільне".
По его словам, предложение о личной встрече с Путиным остается в силе и может быть реализовано в любой момент, если с российской стороны будет соответствующая инициатива.
"Если Путин завтра выйдет и скажет: "Я хочу встретиться с Зеленским", президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", — отметил Тихий.
Также он рассказал, какой была третья встреча делегаций из Украины и РФ.
"Атмосфера третьего раунда переговоров в Стамбуле несколько отличалась от предыдущих. Было меньше эмоций и лирической составляющей. Это был спокойный и конструктивный разговор. Конечно, стороны отметили их позиции. Сама же атмосфера была более приземленной", — сказал Тихий.
Зеленский уже озвучил, чем должна закончиться встреча с Путиным
Он подчеркнул, что Украина настаивает именно на встрече лидеров, ведь ключевые решения в России принимает один человек.
"Если мы стремимся к большому решению по прекращению огня и другим важным вопросам, нам нужен этот человек в комнате", — пояснил представитель МИД.
В то же время Тихий задал риторический вопрос об отсутствии реакции Кремля на эту инициативу.
"Почему так сложно встретиться и начать разговор? Этот вопрос стоит адресовать Москве", — подытожил спикер ведомства.
Напомним, 19 июня во время встречи с иностранными журналистами Путин отметил, что не исключает возможности мирных переговоров с Зеленским. Однако он сразу же отметил, что, по его мнению, любые договоренности должны заключаться с "легитимной властью", прямо поставив под сомнение легитимность действующего украинского президента.
Также Фокус писал, как прошел третий этап переговоров в Стамбуле. Это была самая короткая встреча украинской и российской сторон, которая длилась менее часа.