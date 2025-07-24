Зеленський готовий зустрітися з Путіним "будь-якої миті", — МЗС

Україна залишає пропозицію про зустріч очільників держав чинною. А Володимир Зеленський готовий говорити із Путіним, якщо той виявить готовність обговорити завершення війни.

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Президент України Володимир Зеленський залишається відкритим до переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним і може зустрітися з ним "хоч завтра", якщо той виявить готовність обговорити завершення війни. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий після завершення консультацій у Стамбулі, пише "Суспільне".

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив подробиці про зустріч у Стамбулі Фото: Суспільне

За його словами, пропозиція щодо особистої зустрічі з Путіним залишається чинною і може бути реалізована будь-якої миті, якщо з російського боку буде відповідна ініціатива.

"Якщо Путін завтра вийде і скаже: "Я хочу зустрітися із Зеленським", президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра", — зазначив Тихий.

Також він розповів, якою була третя зустріч делегацій з України та РФ.

"Атмосфера третього раунду переговорів у Стамбулі дещо відрізнялася від попередніх. Було менше емоцій та ліричної складової. Це була спокійна та конструктивна розмова. Звичайно, сторони наголосили на їхніх позиціях. Сама ж атмосфера була більш приземленою", - сказав Тихий.

Зеленський вже озвучив, чим має закінчитися зустріч із Путіним

Він наголосив, що Україна наполягає саме на зустрічі лідерів, адже ключові рішення в Росії ухвалює одна людина.

"Якщо ми прагнемо великого рішення щодо припинення вогню та інших важливих питань, нам потрібна ця людина в кімнаті", — пояснив представник МЗС.

Водночас Тихий поставив риторичне запитання щодо відсутності реакції Кремля на цю ініціативу.

"Чому так складно зустрітися й почати розмову? Це питання варто адресувати Москві", — підсумував речник відомства.

Нагадаємо, 19 червня під час зустрічі з іноземними журналістами Путін зазначив, що не виключає можливості мирних переговорів із Зеленським. Проте він одразу ж наголосив на тому, що, на його думку, будь-які домовленості мають укладатися з "легітимною владою", прямо поставивши під сумнів легітимність чинного українського президента.

Також Фокус писав, як пройшов третій етап переговорів у Стамбулі. Це була найкоротша зустріч української та російської сторін, як тривала менш ніж годину.