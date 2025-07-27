Встреча лидеров в августе: Украина ждет ответа относительно переговоров с Путиным, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поделился итогами прямых переговоров в Турции с французским лидером Эмманюэлем Макроном. Он сообщил, что ждет ответа от Кремля относительно встречи на высшем уровне.

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"Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на высшем уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы", — отметил Зеленский 27 июля.

Он отметил, что также во время третьей встречи в Стамбуле удалось договориться о новом обмене пленными. В целом разговор с Макроном президент охарактеризовал как хороший и предметный.

По его словам, кроме переговоров с Россией обсуждение касалось:

потребности в усилении ПВО и поставки дополнительных ракет к системам SAMP/T, Crotale;

помощи от Франции в финансировании производства украинских БПЛА всех типов;

подготовка дополнительных пилотов на истребителях Mirage;

поиск решений для открытия первого переговорного кластера на пути к евроинтеграции "в ближайшее время".

Также президенты говорили о работе антикоррупционных органов в Украине. Зеленский отметил, что эта инфраструктура полностью функционирует.

"Президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них", — добавил он.

Президент выразил Франции благодарность за поддержку и готовность к помощи.

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров информировал, что Украина предложила встречу президентов с участием турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Также стороны договорились о гуманитарном обмене более 1200 человек.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такую встречу будет сложно организовать за 30 дней. По его словам, переговоры на высшем уровне должны поставить точку в завершении войны в Украине, а для этого нужна сложная работа.

Представитель МИД Георгий Тихий отмечал, что разговор в Стамбуле был "спокойным и конструктивным". Атмосферу он описал как более приземленную.