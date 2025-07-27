Зустріч лідерів у серпні: Україна чекає на відповідь щодо переговорів з Путіним, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський поділився підсумками прямих переговорів у Туреччині з французьким лідером Емманюелем Макроном. Він повідомив, що чекає на відповідь від Кремля щодо зустрічі на найвищому рівні.

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"Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи", — зазначив Зеленський 27 липня.

Він зазначив, що також під час третьої зустрічі у Стамбулі вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Загалом розмову з Макроном президент схарактеризував як хорошу та предметну.

З його слів, окрім переговорів з Росією обговорення стосувалось:

потреби у посиленні ППО та постачання додаткових ракет до систем SAMP/T, Crotale;

допомоги від Франції у фінансуванні виробництва українських БПЛА усіх типів;

підготовка додаткових пілотів на винищувачах Mirage;

пошук рішень задля відкриття першого переговорного кластера на шляху до євроінтеграції "найближчим часом".

Також президенти говорили про роботу антикорупційних органів в Україні. Зеленський наголосив, що ця інфраструктура повністю функціонує.

"Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них", — додав він.

Президент висловив Франції подяку за підтримку і готовність до допомоги.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров інформував, що Україна запропонувала зустріч президентів за участю турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана. Також сторони домовились про гуманітарний обмін понад 1200 осіб.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що таку зустріч буде складно організувати за 30 днів. З його слів, переговори на найвищому рівні мають поставити крапку у завершенні війни в Україні, а для цього потрібна складна робота.

Речник МЗС Георгій Тихий зазначав, що розмова у Стамбулі була "спокійною та конструктивною". Атмосферу він описав як більш приземлену.