"Шахеды" с противотанковыми минами: как Россия делает воздушные атаки еще более смертоносными

Россия применяет "Шахеды" с новой смертельной нагрузкой — противотанковыми минами ПТМ-3. Военные эксперты предупреждают: эти боеприпасы, которые могут реагировать на технику даже без прикосновения, представляют серьезную опасность не только на фронте, но и для гражданского населения. Фокус выяснил, как работает эта система и почему ее сложно обезвредить.

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Военный специалист по системам РЭБ и связи, Сергей "Флеш" Бескрестнов, заявил, что в нескольких регионах зафиксировано "Шахеды", которые несли противотанковые мины ПТМ-3. Эти мины, по словам специалиста, оснащены магнитным детонатором и реагируют на технику поблизости, создавая новую угрозу.

"Пока что замысел противника не понятен, что они хотят минировать и зачем. Может это теракты на дорогах общего пользования, а может попытка атаковать наше сельское хозяйство. Я прошу всех обращать внимание на такие предметы и при обнаружении не подъезжать к ним машинами", — подчеркнул "Флеш".

"Шахматы" с минами: что известно о ПТМ-3

Противотанковая мина ПТМ-3 — советский инженерный боеприпас, разработанный в 1980-х годах для поражения гусеничной и колесной техники.

Основные характеристики мины:

Размеры: 33 см в длину, 8,4 см в ширину.

Вес: 4,9 кг.

Взрывчатка: 1,8 кг.

Работает при температуре от -40 до +50°C.

Готова к действию через 1-2 минуты после установки.

Мина имеет магнитный детонатор, который реагирует на технику или металлические предметы (50-100 г), а также дополнительный детонатор, который срабатывает при изменении положения, делая ее невредимой. Устанавливается системами дистанционного минирования в кассетах КПТМ-3. При взрыве пробивает днище или разрушает гусеницы, вызывая контузию экипажа или пожар.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал, что основная цель этой мины — создавать препятствия для передвижения техники противника путем установления минных полей с помощью различных средств доставки, таких как артиллерийские снаряды, авиационные боеприпасы или системы реактивной артиллерии, например, РСЗО "Ураган" или "Смерч".

По словам эксперта, ПТМ-3 доставляется с помощью кассетных боеприпасов, таких как КПТМ-3, которые могут содержать несколько мин. Например, снаряд 9М59 для "Урагана" несет 9 мин, а 9М55К4 для "Смерча" — до 25 мин. Во время сброса с воздуха кассета раскрывается, мины разлетаются, закрепленные специальным тросом. Этот трос вырывает чеку, активируя пиропатрон, который горит примерно 1-2 минуты. За это время мина падает на землю, ее взрыватель переводится в боевое положение, и она становится готовой к срабатыванию.

"Мина оснащена магнитным детонатором, который реагирует на металлические объекты, такие как техника, на расстоянии до 1-1,5 метра. ПТМ-3 имеет кумулятивное действие, способное пробивать броню толщиной 20-25 см, разрушать гусеницы танков или вызывать пожар в транспортных средствах. Кроме того, мина реагирует на изменение положения магнитного поля Земли, что делает ее чрезвычайно опасной: даже легкое прикосновение или попытка сдвинуть ее может привести к взрыву. Это затрудняет разминирование, поскольку сапер не может безопасно подойти к мине или обезвредить ее вручную", — рассказывает Фокусу Нарожный.

Для самоликвидации в ПТМ-3 установлен таймер, который может быть настроен на 16, 24 или 48 часов. По истечении этого времени мина взрывается самостоятельно, что уменьшает потребность в разминировании, но создает дополнительные риски для гражданского населения и военных. Эксперт утверждает, что разминирование ПТМ-3 является чрезвычайно сложной и опасной задачей. Единственный безопасный способ обезвреживания — уничтожение мины с большого расстояния, например, с помощью снайперской винтовки или пулемета с расстояния не менее 500 метров. Однако самым безопасным считается просто дождаться, пока мина самоликвидируется.

Где может быть применен "Шахед" с минами ПТМ-3

Нарожный напомнил, что Россия уже давно активно использует ПТМ-3 в войне против Украины, в частности для дистанционного минирования территорий. Например, такие мины применялись во время наступления на Харьков, где кассетные боеприпасы с ПТМ-3 разбрасывались по городу, поражая гражданскую инфраструктуру. Это свидетельствует о тактике намеренного создания угрозы для мирного населения и затруднения восстановления нормальной жизни в пораженных районах.

Эксперт сомневается, что такие дроны будут использоваться против городов в глубоком тылу, однако полностью такой вероятности не исключает.

"Скорее всего, российские силы могут применять ПТМ-3 для минирования районов вблизи линии соприкосновения, чтобы усложнить маневры украинской техники. Эти мины, несмотря на свою "устарелость", остаются эффективным инструментом в современной войне благодаря простоте использования, высокой опасности и сложности обезвреживания", — подчеркнул Нарожный.

Как противодействовать "Шахедам" с минами ПТМ-3

Эксперт утверждает, что противодействие "Шахедам" с ПТМ-3 не отличается от противодействия обычным дронам этого типа. Их можно сбивать с помощью пулеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) или даже с вертолетов. Однако основная сложность заключается в том, что в случае сброса мин обезвреживание территории становится крайне опасным и трудоемким процессом. Для противодействия таким угрозам необходимы комплексные меры: усиление противовоздушной обороны для перехвата "Шахедов", разведка для выявления заминированных участков и специализированные саперные подразделения для разминирования.

В то же время гражданскому населению в потенциально пораженных районах следует быть особенно осторожным, избегать подозрительных объектов и сообщать о них в соответствующие службы. ПТМ-3, несмотря на свой возраст, остается серьезной угрозой, которая требует бдительности и скоординированных усилий для ее нейтрализации.

Напомним, Россия совершенствует свои дроны-камикадзе "Шахед", добавляя к ним новый смертоносный элемент - боевые части с жидкостью, похожей на напалм.

Также Фокус сообщал, что Россия расширяет завод в Татарстане до 40 тыс. работников, выпуская 5500 "Шахедов" ежемесячно для атак на Украину.