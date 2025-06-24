120 тысяч новых солдат РФ: какие области Украины могут быть под прицелом врага уже в сентябре

Россия имеет почти 700 тысяч военных в Украине и еще сотни тысяч — в резерве. По данным ISW, Кремль наращивает армию несмотря на огромные потери, готовя не только новые волны штурмов против Украины, но и возможное противостояние с НАТО. Фокус разбирался, куда и когда Москва может направить новые силы.

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По оценке американского "Института изучения войны" (ISW), Россия усиливает формирование войск, создавая резервы, которые могут быть использованы в Украине или против НАТО в будущем, несмотря на ограниченные наступательные возможности в Украине.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Россия имеет около 695 тысяч военных в Украине и, кроме того, имеет стратегический резерв из 13 дивизий и примерно 121 тысяча человек. Хотя Россия способна компенсировать потери и наращивать силы, эти резервы, вероятно, не будут полностью задействованы на фронте в ближайшее время, поскольку российские войска уже имеют преимущество в людских ресурсах на ключевых участках.

Зато Россия может готовить эти силы к войне с НАТО, стремясь истощить Украину в долговременном конфликте. Украинская разведка также указывает, что Россия формирует резервы для операций не только в Украине. Российское командование, вероятно, продолжит накапливать силы для будущих конфликтов, если сможет поддерживать темпы набора, достаточные для замещения потерь и одновременного создания резерва.

Новые резервы РФ: сколько солдат накапливает российская армия

По словам военного эксперта Олега Жданова, сейчас Россия не имеет целенаправленных резервов, которые бы существенно увеличивали численность ее вооруженных сил. Зато страна активно проводит весенний призыв, который длится до 1 июля, с запланированным количеством 160 тысяч новобранцев. Этот процесс растянут на три месяца, что свидетельствует о трудностях в наборе такого количества личного состава. Эксперт отмечает, что пока сложно оценить, выполняет ли Россия этот план, но призывники являются ключевым источником для пополнения армии. Сразу после призыва новобранцы попадают под давление для подписания контрактов. Российское командование активно поощряет молодых солдат заключать контракты, чтобы использовать их для пополнения потерь в воинских частях, участвующих в боевых действиях.

Жданов также обращает внимание на то, что президент РФ Владимир Путин стремится значительно расширить армию, но для этого необходима полномасштабная мобилизация.

"Однако из-за политических и социальных ограничений Путин не может пойти на такой шаг, поскольку это может вызвать значительный общественный резонанс внутри страны. Таким образом, Россия вынуждена полагаться на призывников и контрактников для пополнения потерь, что ограничивает ее возможности для быстрого наращивания сил", — утверждает эксперт.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, численность российских войск в Украине достигает примерно 700 тысяч человек, что свидетельствует о значительном увеличении оккупационных сил. В 2024 году российская армия привлекла около 440 тысяч человек, что указывает на значительный мобилизационный потенциал страны-оккупанта.

Общий мобилизационный резерв России, по оценкам Главного управления разведки Украины, составляет около 20 миллионов человек. Это позволяет России компенсировать потери и наращивать силы, несмотря на провал первого этапа так называемой "специальной военной операции".

Снегирев подчеркнул, что Россия не смогла достичь своих целей, в частности выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей за четыре года войны. Россия делает ставку на численное превосходство в живой силе, применяя тактику "мясных штурмов". Эксперт отметил, что эта тактика напоминает методы советской армии времен Второй мировой войны.

"Тактика и стратегия российских военных ничем не отличается от тактики советских военных. Показательным примером являются бои на Сумщине, в частности в районе Андреевки. По данным российских источников, из 100 штурмовиков одного подразделения уцелело лишь 8, причем выживших признали "пятисотыми" (отказниками) и повторно бросили в бой", — подчеркнул эксперт.

На Сумщине действуют бригады морской пехоты России, в частности 810-я и 155-я, которые уже трижды меняли личный состав из-за огромных потерь. Пополнение этих бригад в значительной степени происходит за счет так называемого "спецконтингента" — заключенных и других маргинальных групп. В частности, на войну с Украиной Россия отправила 20 тысяч трудовых мигрантов.

Тотальная мобилизация на оккупированных территориях Украины, в частности в Луганской и Донецкой областях, также способствует пополнению российских войск. Этот подход позволяет России минимизировать потери среди кадровых военных ВС РФ, перекладывая основное бремя боевых действий на призывников, мигрантов и "спецконтингент".

Новое наступление ВС РФ: куда будут направлены резервы врага

По информации Олега Жданова, Россия сейчас формирует одну дивизию численностью до 10 тысяч человек на базе Ленинградского военного округа. Эта дивизия, вероятно, будет направлена к границам с Эстонией или Финляндией, что может указывать на стратегические намерения Кремля укрепить свои позиции на северо-западных рубежах, готовясь к потенциальным угрозам со стороны НАТО. Однако большая часть из 160 тысяч планируется направить на боевые действия против Украины.

"Мы ожидаем эти пополнения российских военных на нашем фронте где-то во второй половине августа, первой половине сентября. Эти 160 тысяч они должны заменить всех контрактников, которые держатся на пунктах постоянной дислокации в РФ", — подчеркнул эксперт.

Эти контрактники, в свою очередь, могут быть переброшены на фронт для доукомплектования подразделений, участвующих в наступательных операциях в Украине. Однако Жданов подчеркивает, что создание полноценных воинских частей или соединений из призывников маловероятно. Зато Россия сосредотачивается на доукомплектовании подразделений до полного штата, чтобы поддерживать наступательный потенциал на ключевых участках фронта.

Дмитрий Снегирев добавляет, что Россия стремится полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, что и является первоочередной задачей набора новых военных.

"Главная цель оккупантов, — выход на административные границы Донецкой области. Для этого Россия масштабирует штурмовые подразделения, используя мобилизационные ресурсы для захвата новых территорий", — резюмирует эксперт.

Напомним, украинские войска успешно отражают наступательные попытки противника в направлении Юнаковки, стабилизировав ситуацию на границе Сумской и Харьковской областей.

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