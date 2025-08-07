Висадження російського десанту в Херсоні: в УВ "Південь" оцінили ймовірність такого сценарію

Росія посилює тиск на Херсон: міст через Кошеву пошкоджено, райони під обстрілами, а західні ЗМІ попереджають про можливе висадження російських військ у місті. Фокус запитав у речника УВ "Південь" Владислава Волошина, наскільки реальна ця загроза, що відбувається в острівній зоні та як до ймовірного сценарію готується українська армія.

Росія відновила активні дії у напрямку захоплення Херсона. Зокрема, тривають інтенсивні удари по місту, а саме — атаковано міст через річку Кошева, що веде до мікрорайону Корабел. Метою є ізолювати цей район від решти міста.

За даними CNN, ключова північна дорога до Херсона може стати об'єктом ударів безпілотників з великим радіусом дії. Зокрема, такі спроби відірвати Корабел від міста можуть свідчити про підготовку для нового десантного наступу на рівнинну територію Херсона найближчими тижнями.

Фокус розбирався, що насправді відбувається на Херсонському напрямку та яка ймовірність висадження в місті російських військ.

Херсон під вогнем: ЗС РФ посилили обстріли міста

За словами полковника ЗСУ, речника угруповання військ (сил) "Південь" Владислава Волошина, за останні тижні ситуація на Придніпровському напрямку суттєво загострилася: противник активізував штурмові дії в острівній зоні, посилив обстріли Херсона й прилеглих до Дніпра населених пунктів. Також значно зросло використання FPV-дронів та дронів-камікадзе.

"Лише за минулу добу зафіксовано 289 ударів дронами-камікадзе. Це дуже багато — якщо врахувати, що по всій лінії фронту Росія запускає близько 3000 дронів щодня, то кожен десятий припадає саме на Херсон.

Крім того, щоденно наносяться авіаудари: як корегованими бомбами, так і ракетами. Сьогодні, наприклад, по Херсону влучили 9 корегованих авіабомб.

Кілька днів тому окупанти вдарили по автомобільному мосту, що з'єднує Корабельний район — це житловий масив на острові — з основною частиною міста. Цей район найближче розташований до лінії фронту, і ворог регулярно його обстрілює", — розповідає Фокусу Волошин.

Попри це, в районі мешкало понад півтори тисячі мирних жителів. Працювали магазини, пошта, аптеки, курсував громадський транспорт. За словами речника УВ "Південь", після удару по мосту, коли він був частково пошкоджений, місцева влада вирішила евакуювати людей, аби не наражати їх на небезпеку. Адже з воєнного погляду цей міст не мав визначального стратегічного значення — це був типовий терористичний акт проти цивільного населення.

Висадження російського десанту в Херсоні — малоймовірний сценарій

"Щодо розмов про можливу висадку російського десанту — такий сценарій малоймовірний сьогодні, попри те, що його поширюють деякі західні ЗМІ. По-перше, у сучасних умовах важко приховати підготовку до таких операцій. Щоб провести десант, потрібно зібрати значні сили, техніку, засоби переправи — і все це неможливо приховати. Ми постійно застосовуємо розвідку, дрони — бачимо, де ворог ховає техніку, що і куди пересуває.

По-друге, географія не на користь противника. Дніпро в цій частині має складну дельту з великою кількістю проток та островів. Щоб висадитися на правому березі, треба переправитись через кілька водних перешкод, зайняти плацдарми на островах, які зараз контролюють ЗСУ. Ворог уже неодноразово намагався це зробити, але ми знищуємо їх ще на етапі висування — коли вони тільки починають спускати човни на воду", — розповідає Волошин.

Навіть якщо уявити, що якась диверсійна група таємно висадиться — кілька осіб не зможуть захопити важливі об’єкти чи втримати територію. Максимум — зав'яжуть короткий бій із нашими підрозділами, але врешті-решт будуть знищені.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв. Якщо противник спробує перекинути десант повітряним шляхом — вертольотами, — у нас є засоби для їх знищення. Наше завдання — не дати ворогу форсувати Дніпро. Ми не просто чекаємо, а готуємося й діємо на випередження",— запевняє речник УВ "Південь".

За словами Волошина, навіть якщо ворог висадиться на рівнинну ділянку, це не означає, що ЗСУ не встигнуть відреагувати. На островах в дельті Дніпра немає капітальної забудови, там неможливо створити повноцінні укриття — ґрунти вологі, копнеш — і вже вода. Сховатися ніде. Якщо навіть хтось залізе в очерет — дрон підніметься, знайде — і українські захисники одразу знищать.

"Тому ми контролюємо острови — і це дає нам перевагу. Ворогові важко діяти в цій зоні, а ми маємо змогу швидко виявляти та ліквідовувати його спроби прориву. Підсумовуючи: ситуація контрольована. Західні ЗМІ озвучили один із можливих, але наразі вкрай малоймовірних сценаріїв. Ми готові до всього. І ворога зустрінемо ще до того, як він ступить на берег", — резюмує речник УВ "Південь".

