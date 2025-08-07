Высадка российского десанта в Херсоне: в ГВ "Юг" оценили вероятность такого сценария

Россия усиливает давление на Херсон: мост через Кошевую поврежден, районы под обстрелами, а западные СМИ предупреждают о возможной высадке российских войск в городе. Фокус спросил у спикера ГВ "Юг" Владислава Волошина, насколько реальна эта угроза, что происходит в островной зоне и как к вероятному сценарию готовится украинская армия.

Россия возобновила активные действия в направлении захвата Херсона. В частности, продолжаются интенсивные удары по городу, а именно — атакован мост через реку Кошевая, ведущий к микрорайону Корабел. Целью является изолировать этот район от остального города.

По данным CNN, ключевая северная дорога в Херсон может стать объектом ударов беспилотников с большим радиусом действия. В частности, такие попытки оторвать Корабел от города могут свидетельствовать о подготовке для нового десантного наступления на равнинную территорию Херсона в ближайшие недели.

Фокус разбирался, что на самом деле происходит на Херсонском направлении и какова вероятность высадки в городе российских войск.

Херсон под огнем: ВС РФ усилили обстрелы города

По словам полковника ВСУ, спикера группировки войск (сил) "Юг" Владислава Волошина, за последние недели ситуация на Приднепровском направлении существенно обострилась: противник активизировал штурмовые действия в островной зоне, усилил обстрелы Херсона и прилегающих к Днепру населенных пунктов. Также значительно возросло использование FPV-дронов и дронов-камикадзе.

"Только за минувшие сутки зафиксировано 289 ударов дронами-камикадзе. Это очень много — если учесть, что по всей линии фронта Россия запускает около 3000 дронов ежедневно, то каждый десятый приходится именно на Херсон.

Кроме того, ежедневно наносятся авиаудары: как корректируемыми бомбами, так и ракетами. Сегодня, например, по Херсону попали 9 корректируемых авиабомб.

Несколько дней назад оккупанты ударили по автомобильному мосту, соединяющему Корабельный район — это жилой массив на острове — с основной частью города. Этот район ближе всего расположен к линии фронта, и враг регулярно его обстреливает", — рассказывает Фокусу Волошин.

Несмотря на это, в районе проживало более полутора тысяч мирных жителей. Работали магазины, почта, аптеки, курсировал общественный транспорт. По словам представителя ГВ "Юг", после удара по мосту, когда он был частично поврежден, местные власти решили эвакуировать людей, чтобы не подвергать их опасности. Ведь с военной точки зрения этот мост не имел определяющего стратегического значения — это был типичный террористический акт против гражданского населения.

Высадка российского десанта в Херсоне — маловероятный сценарий

"Относительно разговоров о возможной высадке российского десанта — такой сценарий маловероятен сегодня, несмотря на то, что его распространяют некоторые западные СМИ. Во-первых, в современных условиях трудно скрыть подготовку к таким операциям. Чтобы провести десант, нужно собрать значительные силы, технику, средства переправы — и все это невозможно скрыть. Мы постоянно применяем разведку, дроны — видим, где враг прячет технику, что и куда передвигает.

Во-вторых, география не в пользу противника. Днепр в этой части имеет сложную дельту с большим количеством проливов и островов. Чтобы высадиться на правом берегу, надо переправиться через несколько водных преград, занять плацдармы на островах, которые сейчас контролирует ВСУ. Враг уже неоднократно пытался это сделать, но мы уничтожаем их еще на этапе выдвижения — когда они только начинают спускать лодки на воду", — рассказывает Волошин.

Даже если представить, что какая-то диверсионная группа тайно высадится — несколько человек не смогут захватить важные объекты или удержать территорию. Максимум — завяжут короткий бой с нашими подразделениями, но в конце концов будут уничтожены.

"Мы готовы к любым сценариям. Если противник попытается перебросить десант воздушным путем — вертолетами, — у нас есть средства для их уничтожения. Наша задача — не дать врагу форсировать Днепр. Мы не просто ждем, а готовимся и действуем на опережение",- уверяет спикер ГВ "Юг".

По словам Волошина, даже если враг высадится на равнинный участок, это не значит, что ВСУ не успеют отреагировать. На островах в дельте Днепра нет капитальной застройки, там невозможно создать полноценные укрытия — почвы влажные, копнешь — и уже вода. Спрятаться негде. Если даже кто-то залезет в камыш — дрон поднимется, найдет — и украинские защитники сразу уничтожат.

"Поэтому мы контролируем острова — и это дает нам преимущество. Врагу трудно действовать в этой зоне, а мы можем быстро выявлять и ликвидировать его попытки прорыва. Подытоживая: ситуация контролируемая. Западные СМИ озвучили один из возможных, но пока крайне маловероятных сценариев. Мы готовы ко всему. И врага встретим еще до того, как он ступит на берег", — резюмирует спикер ГВ "Юг".

Напомним, 2 августа председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали управляемыми авиационными бомбами мост в микрорайоне Корабел. Из-за осложнений логистики, вызванных ударом, власти призвали людей эвакуироваться, а сам микрорайон остался без газа.

