Битва за Покровск: сценарий "нового Бахмута" или провал Кремля

Россияне усиливают давление на Покровск и Мирноград, пытаясь охватить агломерацию с нескольких направлений и взять под огневой контроль ключевые трассы. Несмотря на продвижение ДРГ и артиллерийские удары, украинская оборона сдерживает врага, сохраняя критическую "дорогу жизни" через Мирноград. Фокус рассказывает что происходят на этом участке фронта.

Related video

Российские ДРГ активизируют наступление на Покровском направлении, приближаясь к окрестностям Родинского и Красного Лимана. В частности, боец с позывным "Мучной" сообщает, что враг проникает в лесополосы, но в самом Родинском российских сил нет. На шахте перед городом продолжаются ближние бои в промзоне, часть которой под огневым контролем врага. В Красном Лимане бои идут на восточных окраинах, но масштабного продвижения нет.

"Мучной" отмечает, что прямой угрозы Родинскому пока нет, но ситуация может быстро измениться. Генштаб ВСУ 7 августа сообщил об отражении 38 атак в районах Покровска, Мирнограда и прилегающих населенных пунктов. Россияне применяют дроны, КАБы, минометы и артиллерию, оказывая давление с флангов. Подразделение "Рубикон" пытается перерезать логистику ВСУ. Военкор Богдан Мирошников предупреждает: оборона слабеет, и Покровск с Мирноградом рискуют стать "новым Бахмутом".

Наступление россиян на Покровск: находится ли город в полуокружении

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российские силы пытаются окружить город как минимум с трех сторон, чтобы создать условия для давления и возможного штурма. Четвертое направление они планируют взять под огневой контроль, что может позволить им начать наступление даже без полного перекрытия ключевых транспортных артерий, таких как трасса М-30.

Коваленко отмечает, что российские войска начали наступление на Покровск с южного направления, пытаясь охватить город с запада через административную границу с Днепропетровской областью. Однако эта попытка потерпела неудачу. Во-первых, россияне не смогли прорваться через административную границу, где их действия тормозятся. Во-вторых, они "уперлись" в трассу 406, которая проходит через населенные пункты Котельное, Удачное и Молодецкое. Эта трасса стала для них серьезным препятствием, поскольку они не могут выйти к ключевой магистрали М-30. Без этого продвижения охват Покровска с западного направления остается невозможным.

"В то же время российские войска активизировались на восточном фланге. Благодаря действиям 8-й и частично 51-й общевойсковых армий, они перерезали трассу Н-32 и вышли на рубежи населенных пунктов Попов яр, Новоторецкое, Разино и Федоровка. Таким образом, они сформировали значительный плацдарм на востоке, с которого планируют давить на Новоэкономическое и Миролюбовку. Однако продвижение в районе Новоэкономического затруднено естественным препятствием — рекой Казенный Торец, которая создает трудности для российских сил", — говорит Фокусу Коваленко.

По его мнению, севернее, россияне преодолели Казенный Торец в районе Разино, Новотроицкого и Федоровки, что позволило им приблизиться к Родинскому и Красному Лиману. Если эти населенные пункты будут захвачены, российские войска получат возможность давить на Покровск и Мирноград с севера. Однако для полноценного охвата с северного направления им необходимо также захватить Шевченко, Новоалександровку и Гришино. Только при таких условиях россияне смогут начать наступательные действия в городских условиях Покровска, даже без полного перекрытия трассы М-30, ограничившись ее огневым контролем.

"Сейчас российские войска не готовы к полномасштабному штурму Покровска. Вместо этого они активно используют диверсионно-разведывательные группы, которые "прощупывают" украинскую оборону, в частности с юго-западного направления через Зверево. Другие направления, такие как северное, остаются несформированными для наступления, а юго-западное направление, где расположены Сухой Яр, Луч, Новопавловка и Чунишино, находится под контролем Сил обороны Украины. Это ограничивает возможности россиян для маневрирования и усиления давления", — продолжает эксперт.

Коваленко подчеркивает, что российские войска пока сосредоточены на разведке и тестировании украинской обороны, а не на прямом форсировании событий. Их стратегия заключается в постепенном создании условий для наступления, но без прорывов на всех направлениях одновременно.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывает о ситуации вокруг Покровско-Мирноградской агломерации, которая, по его словам, находится в оперативном окружении. Это означает, что возможности для логистики в Покровске существенно ограничены: завезти продовольствие, воду, боеприпасы или эвакуировать гражданских и раненых практически невозможно. Вражеские дроны и артиллерия активно работают в этом районе, создавая постоянную угрозу.

Жданов уточняет, что термин "полуокружение" не совсем корректен. Ситуацию лучше описать как оперативное окружение, но не полный "мешок". Ключевой артерией для обеспечения агломерации остается Мирноград, а также города Родинское и Красный Лиман. Эти населенные пункты играют роль "дороги жизни", по которой еще удается поставлять хотя бы минимальные ресурсы: боеприпасы, воду и продовольствие.

Ситуация вокруг Покровска: смогут ли россияне захватить город в ближайшие месяцы

По оценке Коваленко, если до осенне-зимнего периода 2025 года российские войска не выйдут на окраины Покровска, их план захвата города потерпит крах. Время работает против оккупантов, поскольку затягивание операции ослабляет их позиции. Провал наступления на Покровск в 2025 году может стать значительным ударом по российской стратегии в регионе, ведь город является важным логистическим и стратегическим центром.

Сейчас российские войска сталкиваются с несколькими ключевыми проблемами:

Природные препятствия, такие как река Казенный Торец, затрудняют продвижение.

Сильная украинская оборона, которая эффективно сдерживает наступление на западном и юго-западном направлениях.

Логистические ограничения, в частности неспособность прорваться к трассе М-30, что является критически важным для окружения города.

Отсутствие полного контроля над северным направлением, где необходим захват дополнительных населенных пунктов для создания давления.

По словам Жданова, российские оккупанты изменили тактику. Если раньше российские войска пытались брать города "в лоб", как это было с Бахмутом, Авдеевкой и другими городами, то теперь они избегают прямых штурмов Покровска и Мирнограда. Причина — понимание того, что в городских боях они уступают украинским силам. Зато россияне пытаются окружить агломерацию, действуя с флангов. Однако, несмотря на продвижение, они не могут завершить полное кольцо окружения, поскольку украинские войска сопротивляются и сдерживают наступление.

Вместо штурмов враг создает так называемую "кил-зону" — зону огневого поражения с помощью дистанционных средств, таких как артиллерия и дроны.

Жданов заключает, что враг будет продолжать давить на агломерацию через фланги и дистанционные удары, пытаясь изолировать Покровск и Мирноград. Однако устойчивое сопротивление украинских сил пока делает невозможным полное окружение, а "дорога жизни" через Мирноград и близлежащие города остается критической для выживания агломерации.

Напомним, спикер группировки войск (сил) "Юг" Владислав Волошин рассказал Фокусу о вероятной высадке российского десанта в Херсоне.

Также Фокус писал, что до конца 2025 года Россия намерена создать не менее 10 новых дивизий.