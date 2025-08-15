Зустріч Трампа і Путіна: опублікована програма президентів в Анкориджі

Переговори між президентом США Дональдом Трампом та очільником Кремля Володимиром Путіним відбудуться 15 серпня в Анкориджі. Лідери зустрінуться о 22:00 за київським часом, а розмовлятимуть до пізньої ночі.

Як повідомляє Reuters із посиланням на розклад Білого дому, саміт президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, в Анкориджі, штат Аляска, та розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

За офіційними даними, Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за київським). Після завершення переговорів він залишить Анкоридж о 17:45 за часом Аляски (04:45 суботи за Києвом).

Очікується, що президент США повернеться до Вашингтона вранці 16 серпня.

Фото: Скриншот

Це буде перша особиста зустріч лідерів США та Росії з червня 2021 року, коли вони провели переговори у Женеві.

