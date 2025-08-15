"Я на це сподіваюся": Гордон знову прогнозує завершення війни в Україні (відео)

Дмитро Гордон повідомив, що спілкувався у Вашингтоні з двома джерелами і ті заявили, що нібито війна в Україні закінчиться 15 серпня.

На запитання, чи зможе Дональд Трамп "дотиснути" Володимира Путіна, щоб російський президент пішов на мирну угоду, журналіст Дмитро Гордон відповів ствердно. Розмова відбулася в ефірі "Каналу 24".

"Чи зможе Трамп дотиснути Путіна? І от наскільки ми близькі до закінчення війни?" — запитала журналістка в прямому ефірі.

Гордон, який до цього розповів, що Путін перед відльотом на Аляску зібрав нараду в Кремлі з усією "верхівкою", включно з главою російського МЗС Сергієм Лавровим і міністром оборони Андрієм Бєлоусовим, заявив, що вже поспілкувався з інсайдерами.

"Хвилин 10 тому я розмовляв із двома джерелами у Вашингтоні моїми. Обидва вони сказали, що завтра війна закінчиться", — заявив Дмитро Гордон.

Гордон заявив, що війна закінчиться 15 серпня.

Але водночас зробив ремарку, повідомивши, що вже "навчений гірким досвідом", коли авторитетні джерела, зокрема одне з тих, хто коментував ситуацію сьогодні, вже говорили йому в грудні 2024 року, що "гаряча фаза війни завершиться 30 грудня", але в підсумку це виявилося неправдою.

"Нікому не вірте ні в які прогнози, ні в які передбачення, ні в які інсайди, ні в що не вірте, доки не переконаєтеся на власні очі", — заявив Гордон.

"А я за що купив, за те продаю. Обидва мої джерела, це дуже високопоставлені люди у Вашингтоні, обидва сказали: "Завтра війна завершиться". Чи вірю я в це? Я на це сподіваюся... поки я вам кажу те, що мені сказали буквально вже 11 хвилин тому", — резюмував Гордон.

Що говорив Гордон про 30 грудня

Гордон зробив заяву 29 грудня про закінчення "гарячої фази війни". Уже 30 грудня він заявив, що Трамп і Путін мали зустрітися для переговорів про завершення війни або призупинення гарячої фази, але зустріч зірвалася.

Дмитро Гордон говорив про "історичну зустріч, яка зупинить гарячу фазу війни, якщо все буде добре". Хто саме має зустрітися, не прозвучало, натомість людям запропонували стежити за офіційними повідомленнями.

У виступі 30 грудня журналіст сказав, що на початку грудня був у Вашингтоні, де йому розповіли про таємну зустріч, заплановану на кінець року. Про це говорили одразу два джерела у США та одне в Україні, але імен Гордон не назвав. Як відомо, 30 грудня "гаряча фаза війни" не завершилася.

Нагадаємо, передбачення про підсумки зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці робив і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович. Він повідомив, що якщо президент України Володимир Зеленський відмовиться від заморожування лінії фронту, то на Україну чекає "розгромна поразка", а на самого президента "корупційний скандал".

Тим часом стало відомо, що зустріч Трампа і Путіна в Анкориджі перенесли. Вона розпочнеться раніше.