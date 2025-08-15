Саміт на Алясці: Білий дім анонсував новий розклад зустрічі Трампа і Путіна

Адміністрація президента США підтвердила, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться на Об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон, як і було раніше заплановано, але самі переговори стартують раніше.

Related video

Зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться об 11:00 (22:00 за Києвом) в Анкоріджі, штат Аляска, 15 серпня, повідомив Білий дім у прес-релізі, повідомляє Reuters.

Трамп покине Білий дім у п'ятницю о 6:45 ранку і залишить Анкорідж о 17:45 за аляскинским часом того ж дня. Його повернення в Білий дім заплановано на ранній ранок суботи, 16 серпня.

Зустріч Путіна і Трампа: що відомо

Поки що про майбутню зустріч президентів в Анкориджі відомо мало. Зрозуміло тільки, що Трамп і Путін зустрічатимуться без преси, тільки в присутності перекладачів.

Дональда Трампа вже запитували про деталі того, що він називає "угодою".

На запитання, чи підтримає він скорочення чисельності військ НАТО в Європі, щоб спонукати Росію погодитися на мирну угоду, Трамп відповів: "Мені цього не пропонували".

"Я подумаю про це пізніше, але мені цього питання не пропонували", — додав він.

Водночас президент США заявив, що "угода" може стосуватися рідкоземельних копалин Росії.

Трамп відповів: "Подивимося, що станеться на нашій зустрічі".

"У нас буде велика зустріч. Я думаю, вона буде дуже важлива для Росії і дуже важлива для нас", — сказав Трамп.

В ефірі радіопередачі "Шоу Брайана Кілміда" на каналі Fox News Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Путін "переконаний, що укладе угоду".

"Він збирається укласти угоду. Я думаю, він це зробить, і ми дізнаємося", — сказав Трамп.

На запитання про те, чи могла загроза санкцій підштовхнути Кремль до проведення зустрічі, Трамп відповів, що "все має значення".

Однак Кремль поставив під сумнів можливість досягнення угоди на Алясці. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не очікує підписання Путіним документів або угод.

Білий дім раніше ухилявся від відповіді на запитання про те, чи може за підсумками саміту бути досягнута угода. Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт назвала зустріч "тренуванням зі слухання".

Нагадаємо, Фокус писав про військову базу, де відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Також стало відомо, хто полетить із Путіним на Аляску. До складу делегації, серед інших, входять глава російського МЗС Сергій Лавров.