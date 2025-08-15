Саммит на Аляске: Белый дом анонсировал новое расписание встречи Трампа и Путина

Администрация президента США подтвердила, что встреча Трампа и Путина состоится на Объединенной базе Элмендорф-Ричардсон, как и было ранее запланировано, но сами переговоры стартуют раньше.

Встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится в 11:00 (22:00 по Киеву) в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа, сообщил Белый дом в пресс-релизе, сообщает Reuters.

Трамп покинет Белый дом в пятницу в 6:45 утра и покинет Анкоридж в 17:45 по аляскинскому времени того же дня. Его возвращение в Белый дом запланировано на раннее утро субботы, 16 августа.

Встреча Путина и Трампа: что известно

Пока о предстоящей встрече президентов в Анкоридже известно мало. Ясно только, что Трамп и Путин будут встречаться без прессы, только в присутствии переводчиков.

Дональда Трампа уже спрашивали о деталях того, что он называет "сделкой".

На вопрос, поддержит ли он сокращение численности войск НАТО в Европе, чтобы побудить Россию согласиться на мирное соглашение, Трамп ответил: "Мне это не предлагали".

"Я подумаю об этом позже, но мне этот вопрос не предлагался", — добавил он.

При этом президент США заявил, что "сделка" может касаться редкоземельных ископаемых России.

Трамп ответил: "Посмотрим, что произойдет на нашей встрече".

"У нас будет большая встреча. Я думаю, она будет очень важна для России и очень важна для нас", — сказал Трамп.

В эфире радиопередачи "Шоу Брайана Килмида" на канале Fox News Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Путин "убежден, что заключит сделку".

"Он собирается заключить сделку. Я думаю, он это сделает, и мы узнаем", — сказал Трамп.

На вопрос о том, могла ли угроза санкций подтолкнуть Кремль к проведению встречи, Трамп ответил, что "все имеет значение".

Однако Кремль поставил под сомнение возможность достижения соглашения на Аляске. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что не ожидает подписания Путиным документов или соглашений.

Белый дом ранее уклонялся от ответа на вопрос о том, может ли по итогам саммита быть достигнуто соглашение. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала встречу "тренировкой по слушанию".

Также стало известно, кто полетит с Путиным на Аляску. В состав делегации, среди прочих, входят глава российского МИД Сергей Лавров.