Саміт на Алясці: з ким полетів Путін і о котрій годині почнеться зустріч із Трампом

Помічник глави РФ Юрій Ушаков заявив, що зустріч Дональда Трампа і Путіна відбудеться на Алясці орієнтовно об 11:30 за місцевим часом, або о 22:30 за Києвом. Ушаков теж полетів в Анкоридж, як і глава російського МЗС Сергій Лавров.

За словами помічника президента Юрія Ушакова, Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп проведуть зустріч 15 серпня на території Аляски орієнтовно об 11:30 за місцевим часом (22:30 за Києвом). За словами Ушакова, спочатку заплановано розмову у форматі тет-а-тет за участю перекладачів. Після двосторонньої бесіди лідерів передбачається проведення розширеного засідання за участю офіційних представників обох країн, повідомляє URA.RU.

"Що стосується порядку денного саміту, то, напевно, всім очевидно, що центральною темою буде врегулювання української кризи. Зокрема з урахуванням обговорення, яке було проведено в Кремлі, як ви пам'ятаєте, 6 серпня за участю спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа", — заявив Ушаков.

Також Трамп і Путін, за словами Ушакова, обговорюватимуть "актуальні міжнародні та регіональні теми", а також "механізми зміцнення миру і безпеки".

"Додатково на порядку денному заплановано обмін думками з питань двосторонніх відносин і розвитку торгово-економічної взаємодії між Росією і США", — повідомив Ушаков.

За словами Ушакова, у переговорах візьмуть участь міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента із зовнішньої політики Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, а також спеціальний представник президента Кирило Дмитрієв. Теми зустрічей мають закритий характер, а склад делегації обмежений "п'ятьма ключовими представниками російської влади".

