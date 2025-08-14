Літак Путіна зафіксували в небі: спецборт РФ летить на Аляску (фото)

Літак з реєстраційним номером RA-96023 прямо в ці хвилини тримає курс в Анкорідж, Аляска. Ймовірно, на борту перебуває російський президент Володимир Путін.

Related video

На 15 серпня призначено зустріч кремлівського лідера з президентом США Дональдом Трампом. Не виключено, що Путін вирішив прилетіти заздалегідь, або ж дорогою буде зупинка і дозаправлення на Камчатці. Зараз спецборт РФ на сайті Flightradar24 відстежують майже 13 тисяч осіб.

Спецборт РФ пролетить над північним узбережжям Росії і в підсумку приземлиться на Алясці. Однак напередодні ходили чутки, що Володимир Путін зробить зупинку на Камчатці.

Біля камчатського міста Єлізово розташований найближчий до Аляски аеропорт, придатний для проміжної зупинки російського борту №1.

Спецборт Путіна пролетить над північним узбережжям Росії Фото: Flightradar24

На цьому аеродромі одночасно з цивільною базується і військова авіація. Місцева влада навесні офіційно відкрила нову будівлю аеровокзалу, а губернатор Камчатського краю Володимир Солодов навіть особисто кликав Путіна на його відкриття. Але інсайдери повідомили, що аеропорт не добудований. Тож невідомо, чи буде ця проміжна зупинка перед польотом в Анкоридж.

Що відомо про літак Путіна

Роль літака президента Росії виконують повітряні судна з авіаційного парку спеціального льотного загону "Росія", призначені для перевезення президента Росії та інших державних діячів Росії. Президентський літак перебуває на балансі Управління справами президента.

Основним президентським літаком у Росії з 1996 року є чотиридвигуновий широкофюзеляжний далекомагістральний Іл-96-300ПУ — значно модифікований варіант пасажирського Іл-96. Дві літери (ПУ) позначення означають "пункт управління".

Літак Путіна Фото: РИА Новости

Оздобленням салону займався підрозділ Diamond Aircraft з Відня, Австрія. Зовні літак Путіна від інших відрізняє великий напис "Россия" на борту і зображення російського прапора на хвості.

Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа і Путіна на Алясці відбудеться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон біля Анкоріджа.

Фокус докладно писав про цю військову базу, яка має багату історію з часів Другої світової війни.