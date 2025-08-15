"Я на это надеюсь": Гордон опять прогнозирует завершение войны в Украине (видео)

Дмитрий Гордон сообщил, что общался в Вашингтоне с двумя источниками и те заявили, что якобы война в Украине закончится 15 августа.

На вопрос, сможет ли Дональд Трамп "дожать" Владимира Путина, чтобы российский президент пошел на мирное соглашение, журналист Дмитрий Гордон ответил утвердительно. Разговор произошел в эфире "Канала 24".

"Сможет ли Трамп дожать Путина? И вот насколько мы близки к окончанию войны?" – спросила журналистка в прямом эфире.

Гордон, который до этого рассказал, что Путин перед отлетом на Аляску собрал совещание в Кремле со всей "верхушкой", включая главу российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Андрея Белоусова, заявил, что уже пообщался с инсайдерами.

"Минут 10 назад я разговаривал с двумя источниками в Вашингтоне моими. Оба они сказали, что завтра война закончится", — заявил Дмитрий Гордон.

Гордон заявил, что война закончится 15 августа. Смотреть с 01:55

Но при этом сделал ремарку, сообщив, что уже "научен горьким опытом", когда авторитетные источники, в том числе один из тех, кто комментировал ситуацию сегодня, уже говорили ему в декабре 2024 года, что "горячая фаза войны завершится 30 декабря", но в итоге это оказалось неправдой.

"Никому не верьте ни в какие прогнозы, ни в какие предсказания, ни в какие инсайды, ни во что не верьте, пока не убедитесь собственными глазами", — заявил Гордон.

"А я за что купил, за то продаю. Оба моих источника, это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне оба сказали: "Завтра война завершится". Верю ли я в это? Я на это надеюсь… пока я вам говорю то, что мне сказали буквально уже 11 минут назад", — резюмировал Гордон.

Что говорил Гордон о 30 декабря

Гордон сделал заявление 29 декабря об окончании "горячей фазы войны". Уже 30 декабря он заявил, что Трамп и Путин должны были встретиться для переговоров о завершении войны или приостановлении горячей фазы, но встреча сорвалась.

Дмитрий Гордон говорил об "исторической встрече, которая остановит горячую фазу войны, если все будет хорошо". Кто именно должен встретиться, не прозвучало, вместо этого людям предложили следить за официальными сообщениями.

В выступлении 30 декабря журналист сказал, что в начале декабря был в Вашингтоне, где ему рассказали о тайной встрече, запланированной на конец года. Об этом говорили сразу два источника в США и один в Украине, но имен Гордон не назвал. Как известно, 30 декабря "горячая фаза войны" не завершилась.

Напомним, предсказания об итогах встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске делал и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Он сообщил, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от заморозки линии фронта, то Украину ждет "разгромное поражение", а самого президента "коррупционный скандал".

Тем временем стало известно, что встречу Трампа и Путина в Анкоридже перенесли. Она начнется раньше.