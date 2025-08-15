Котлета по-київськи, розкладні ліжка та відсутність зв'язку: як зустріли пропагандистів РФ на Алясці

Перед самітом Дональда Трампа і Володимира Путіна російських журналістів, привезених спецрейсом, нагодували українською стравою та поселили у хокейному комплексі. Санкції залишили їх майже без зв’язку.

Російських пропагандистів, яких спеціальним бортом доставили на Аляску для висвітлення саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна, під час перельоту пригощали котлетами по-київськи, повідомила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

Учасникам поїздки замість готелю надали місця для ночівлі у місцевій хокейній арені. Там для них розклали тимчасові ліжка.

Видання The Times зазначає, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув на зустріч у футболці з написом "СССР".

Як інформують Reuters та The Guardian, через дію міжнародних санкцій у представників росЗМІ та делегації в Анкориджі фактично відсутній мобільний зв’язок. Єдина можливість телефонувати — через Wi-Fi, однак напередодні в Росії обмежили дзвінки у найпопулярніших месенджерах.

Як повідомляв Фокус, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться об 11:00 (22:00 за Києвом) в Анкоріджі, штат Аляска.

Також політолог Олег Постернак розповідав, що від зустрічі на Алясці є всі підстави чекати чогось доленосного — наприклад, припинення вогню.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Гордон заявив, що джерела у Вашингтоні повідомили йому про закінчення війни 15 серпня. Водночас він закликав не вірити у жодні прогнози й передбачення.