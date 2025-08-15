Перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина российских журналистов, привезенных спецрейсом, накормили украинским блюдом и поселили в хоккейном комплексе. Санкции оставили их почти без связи.

Российских пропагандистов, которых специальным бортом доставили на Аляску для освещения саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, во время перелета угощали котлетами по-киевски, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Участникам поездки вместо гостиницы предоставили места для ночлега в местной хоккейной арене. Там для них разложили временные кровати.

Издание The Times отмечает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на встречу в футболке с надписью "СССР".

Как информируют Reuters и The Guardian, из-за действия международных санкций у представителей росСМИ и делегации в Анкоридже фактически отсутствует мобильная связь. Единственная возможность звонить — через Wi-Fi, однако накануне в России ограничили звонки в самых популярных мессенджерах.

Как сообщал Фокус, встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным состоится в 11:00 (22:00 по Киеву) в Анкоридже, штат Аляска.

Также политолог Олег Постернак рассказывал, что от встречи на Аляске есть все основания ждать чего-то судьбоносного — например, прекращения огня.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон заявил, что источники в Вашингтоне сообщили ему об окончании войны 15 августа. В то же время он призвал не верить ни в какие прогнозы и предсказания.