Встреча Трампа и Путина: опубликована программа президентов в Анкоридже

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоятся 15 августа в Анкоридже. Лидеры встретятся в 22:00 по киевскому времени, а разговаривать будут до поздней ночи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на расписание Белого дома, саммит президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоится в пятницу, 15 августа, в Анкоридже, штат Аляска, и начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

По официальным данным, Трамп отправится из Белого дома в 6:45 по времени Восточного побережья США (13:45 по киевскому). После завершения переговоров он покинет Анкоридж в 17:45 по времени Аляски (04:45 субботы по Киеву).

Ожидается, что президент США вернется в Вашингтон утром 16 августа.

Фото: Скриншот

Это будет первая личная встреча лидеров США и России с июня 2021 года, когда они провели переговоры в Женеве.

Как сообщал Фокус, перед саммитом Дональда Трампа и Владимира Путина российских журналистов, привезенных спецрейсом, накормили украинским блюдом и поселили в хоккейном комплексе. Санкции оставили их почти без связи.

Фокус также писал, что политолог Олег Постернак рассказал, что от встречи на Аляске есть все основания ждать чего-то судьбоносного — например, прекращения огня.

Напомним, журналист Дмитрий Гордон заявил, что источники в Вашингтоне сообщили ему об окончании войны 15 августа. В то же время он призвал не верить ни в какие прогнозы и предсказания.