Трамп анонсировал подписание соглашения о недрах: когда это произойдет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что вскоре ожидает подписания соглашения о добыче полезных ископаемых в Украине. По его мнению, это произойдет в следующий четверг, 24 апреля.

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Об этом американский лидер заявил во время встречи в Овальном кабинете с главой правительства Италии Джорджией Мелони.

"У нас есть соглашение о добыче полезных ископаемых, которое, я думаю, будет подписано... в следующий четверг в ближайшее время... И я предполагаю, что они собираются воплотить это соглашение. Посмотрим", — добавил президент США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп зимой 2025 года предложил Украине заключить соглашение о полезных ископаемых для компенсации помощи, оказанной во время войны РФ. При этом Киев отказался признавать помощь долгом, но переговоры все же начались, поскольку были надежды на совместные инвестиции и возможные гарантии безопасности.

В марте медиа рассказали о содержании 50-страничного соглашения об ископаемых. В частности, создается инвестиционный фонд, которым будут руководить трое американцев и двое украинцев. При этом именно американцы получали право заблокировать любое решение. На счета фонда должны были поступать доходы от недр и инфраструктуры (порты, железная дорога и т.д.). Киев и Вашингтон начали согласовывать основные требования.

Позже медиа сообщили, что США претендует на украинскую газотранспортную систему в рамках соглашения об ископаемых. Впоследствии Фокус собрал мнения экспертов относительно того, может ли Вашингтон наложить санкции на чиновников Украины из-за отказа подписать соглашение.

Добавим, что во время брифинга Дональд Трамп отметил, что не считает президента Украины Владимира Зеленского ответственным за начало войны. В то же время американский лидер не является его "большим поклонником".