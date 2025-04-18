"Для Трампа Україна — лише бізнес": у Чехії обурилися словами Рубіо про припинення вогню (відео)

Голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Білий дім може вийти з процесу переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною через відсутність швидких результатів. Він наголосив, що Україна прийняла пропозицію Вашингтона ще місяць тому, а РФ відтоді не припиняє обстрілювати цивільне населення.

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Допис на підтримку України Ян Ліпавський опублікував у своєму акаунті в соцмережі X 18 квітня.

"Україна прийняла пропозицію США про припинення вогню місяць тому. Натомість Росія продовжує здійснювати боягузливі напади на цивільне населення", — зазначив чеський міністр.

Голова МЗС Чехії також додав, що країни Європи готуються до будь-яких варіантів подальших подій, включно з імовірним мирним врегулюванням, але продовжать надавати Україні підтримку для захисту від російської агресії.

До своєї публікації він додав відео свого виступу в ефірі CNN Prima News. У ньому Ліпавський зазначив, що Кремль досі не зробив жодних із запропонованих США кроків до досягнення перемир'я в Україні, пише видання Ceske Noviny.

"Зрозуміло чому. Росіяни думають, що вони ще можуть досягти своїх цілей", — сказав голова чеської дипломатії.

За слова Марко Рубіо публікацією в мережі X відреагував також чеський депутат Європарламенту Ян Фарський. Він звинуватив президента США Дональда Трампа в тому, що його "ніколи не цікавили ані Україна, ані життя українців, ані підтримання міжнародного порядку".

"Все, що він бачить в Україні — це бізнес і ресурси для США. І він полює за ними з самого початку. Не зважаючи на людські жертви, не зважаючи на міжнародне право", — написав євродепутат.

Ян Фарський нагадав, що війну розпочала Росія та відмовляється від припинення вогню також російська влада, а Україна є жертвою агресії, яка "стікає кров'ю".

Заява Рубіо про припинення вогню в Україні: деталі

Голова Держдепу США Марко Рубіо після зустрічі з представниками України та ЄС 18 квітня заявив, що Штати можуть відсторонитися від переговорів про мир в Україні, якщо сторони найближчим часом не подадуть "чіткий знак" про готовність до підписання мирної угоди.

"Ми маємо дуже швидко визначитися зараз, і я говорю про декілька днів, щоб зрозуміти, чи буде [мирна] угода протягом найближчих тижнів", — сказав держсекретар.

Він додав, що президент США Дональд Трамп "присвятив багато часу та енергії" цьому питанню, проте може облишити його, якщо і далі не бачитиме прогресу.

До того, під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні у Вашингтоні 17 квітня, Трамп говорив, що хоче отримати відповідь від РФ щодо пропозиції про перемир'я в Україні до кінця поточного тижня.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу 18 квітня прокоментував слова президента США про очікування від Кремля відповіді щодо припинення вогню і сказав, що контакти відбуваються "досить складно". Також він заявив, що місяць оголошеного російським диктатором "мораторію на удари по енергооб'єктах" уже стік, а нових наказів від Путіна щодо цього не було.