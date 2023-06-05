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Спорт

Олимпийский чемпион Доминик Гашек приехал в Украину (фото, видео)

Доминик Гашек
Доминик Гашек

Знаменитый хоккеист посетил объекты городской спортивной инфраструктуры Харькова и обратился к украинцам на русском языке.

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Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек приехал в Украину. Так именитый спортсмен решил показать свою поддержку нашей стране и ее народу, который продолжает бороться с российским агрессором. Фото и видео опубликовала Федерация хоккея Украины в соцсетях.

Гашек уже посетил Харьков, где побывал на объектах городской спортивной инфраструктуры и восхитился харьковскими спортсменами, которые, несмотря на войну, продолжали тренироваться и побеждать.

"Я очень рад приехать в Харьков. Поддержать всех и сказать, что я поддерживаю Украину и украинский спорт. Всех ребят, всех детей. Я хочу, чтобы они могли опять играть в хоккей и пойти в школу. Удачи Украине, удачи Харькову!" – сказал он на русском языке.

Доминик Гашек, Украина Fullscreen
Twitter Gwara
Доминик Гашек, Украина Fullscreen
Twitter Gwara
Доминик Гашек, Украина Fullscreen
Twitter Gwara
Доминик Гашек, Украина Fullscreen
Twitter Gwara
Доминик Гашек, Украина
Доминик Гашек, Украина
Доминик Гашек, Украина
Доминик Гашек, Украина

После Харькова чешский спортсмен отправился в Киев.

Доминик Гашек в Киеве Fullscreen
Доминик Гашек в Киеве

Напомним, за свою карьеру Гашек выиграл золото Олимпиады-1998 и бронзу Игр-2006, дважды побеждал в Кубке Стэнли (в 2002 и 2008 году в составе Детройта), дважды становился финалистом Кубка Стэнли.

4 июня капитан сборной Украины по футболу и защитник/полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко сказал, что ему тяжело было возвращаться в Украину впервые после начала широкомасштабного российского вторжения.