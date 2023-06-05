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Спорт

Олімпійський чемпіон Домінік Гашек приїхав в Україну (фото, відео)

Домінік Гашек
Домінік Гашек

Знаменитий хокеїст відвідав об'єкти міської спортивної інфраструктури Харкова та звернувся до українців російською мовою.

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Легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек приїхав в Україну. Так іменитий спортсмен вирішив показати свою підтримку нашій країні та її народу, який продовжує боротися із російським агресором. Фото й відео опублікувала Федерація хокею України в соцмережах.

Гашек уже відвідав Харків, де побував на об'єктах міської спортивної інфраструктури та захопився харківськими спортсменами, які, попри війну, продовжували тренуватися та перемагати.

"Я дуже радий приїхати в Харків. Підтримати всіх і сказати, що я підтримую Україну й український спорт. Усіх хлопців, усіх дітей. Я хочу, щоб вони могли знову грати в хокей і піти до школи. Удачі Україні, удачі Харкову!" — сказав він російською мовою.

Twitter Gwara Fullscreen
Twitter Gwara
Twitter Gwara Fullscreen
Twitter Gwara
Twitter Gwara Fullscreen
Twitter Gwara
Twitter Gwara Fullscreen
Twitter Gwara
Twitter Gwara
Twitter Gwara
Twitter Gwara
Twitter Gwara

Після Харкова чеський спортсмен вирушив до Києва.

Домінік Гашек у Києві Fullscreen
Домінік Гашек у Києві

Нагадаємо, за свою кар'єру Гашек виграв золото Олімпіади-1998 та бронзу Ігор-2006, двічі перемагав у Кубку Стенлі (у 2002 та 2008 році в складі Детройту), двічі ставав фіналістом Кубка Стенлі.

4 червня капітан збірної України з футболу та захисник/півзахисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко сказав, що йому важко було повертатися в Україну вперше після початку широкомасштабного російського вторгнення.