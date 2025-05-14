"Їдь і домовляйся": президент Бразилії проситиме Путіна прибути в Стамбул на переговори

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що попросить президента Росії Путіна взяти участь у переговорах з Україною, які заплановані в Стамбулі на 15 травня.

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Про це пише CNN.

Як зазначається, Луїз Інасіо Лула да Сілва планує зупинитися в Москві на зворотному шляху до Бразилії після того, як завершиться регіональний форум в Китаї.

Зокрема, на пресконференції в Пекіні 14 травня президент Бразилії заявив, що спробує поговорити з Путіним щодо його участі в переговорах з Україною.

"Коли я зупинюся в Москві, я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не коштує сказати: "Гей, товаришу Путіне, їдь до Стамбула і домовляйся, чорт забирай"", — сказав Лула.

Додамо, що перед цим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Бразилію використати свій авторитет та вплинути на Росію, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та Путіна відбулась.

"Я закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів. Я підтвердив готовність президента Зеленського зустрітися з Путіним у Туреччині та закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася", — написав Сибіга.

Переговори в Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, що 11 травня президент РФ заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня. Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не буде розмовляти з кимось окрім Путіна. Загалом він поставив під сумнів, що зустріч відбудеться.

13 травня стало відомо, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує візит до Туреччини. Досі невідомо, чи президент РФ особисто братиме участь у переговорах. Водночас в Стамбул прибуде Російська делегація. У МЗС РФ повідомили, чого будуть вимагати від України під час переговорів у Стамбулі.

Зокрема, Володимир Зеленський відповів на наратив, що він нібито не може вести переговори з Путіним через указ, яким він увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про те, що проведення переговорів із Путіним є неможливим. Він каже, що цей указ не стосується його самого, тобто президента України.