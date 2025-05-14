"Я собі нічого не забороняв": Зеленський відповів, чи може вести переговори з Путіним (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що указ про неможливість проведення переговорів із головою Кремля Путіним не стосується його самого.

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Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу.

Йдеться про те, що у 2022 році Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про те, що проведення переговорів із Путіним є неможливим.

За словами президента, рішення ухвалили, бо тоді низка людей в Україні передавали йому ультиматуми від Росії, тобто спілкувалися з стороною ворога в обхід президента.

«Це почалося, як люди пана Медведчука, зокрема Новинський, представляли інтереси Путіна, говорячи напряму зі мною телефоном у найскладніший момент, коли ми були у блокаді. Говорили про те, як треба здавати Україну, як і куди мені треба бігти, інакше мене не буде, моєї сім'ї тощо. Таких ультиматумів було дуже багато, коли хтось представляв інтереси Росії, а саме Путіна, і давав відповідні сигнали. Значить, всі ці люди спілкувалися з Путіним і дуже хотіли представляти інтереси України», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави стверджує, що рішення РНБО підкреслило те, що й так зазначає Конституція України: президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України.

«Саме я можу виконувати цю місію і ніхто, окрім мене, не може вести перемовини щодо суверенітету, територіальної цілісності України, нашого курсу з лідером Росії та інших країн. Це мої права та обовʼязки. Тому наратив, що я повинен щось там скасувати, — це наратив виключно РФ. Я собі не можу і нічого не забороняв», — сказав Зеленський.

Переговори в Стамбулі: що відомо

Нагадаємо, що 11 травня президент РФ заявив про готовність почати прямі переговори з Україною. Тоді він заявив про зустріч в Стамбулі вже в четвер 15 травня. Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну негайно погодитися на переговори з Російською Федерацією в Стамбулі, не чекаючи припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що президент України Володимир Зеленський у Стамбулі не буде розмовляти з кимось окрім Путіна. Загалом він поставив під сумнів, що зустріч відбудеться.

13 травня стало відомо, що президент Російської Федерації Володимир Путін не планує візит до Туреччини. Досі невідомо, чи президент РФ особисто братиме участь у переговорах. Водночас в Стамбул прибуде Російська делегація. У МЗС РФ повідомили, чого будуть вимагати від України під час переговорів у Стамбулі.