"Я себе ничего не запрещал": Зеленский ответил, может ли вести переговоры с Путиным (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что указ о невозможности проведения переговоров с главой Кремля Путиным не касается его самого.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-брифинге.

Речь идет о том, что в 2022 году Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о том, что проведение переговоров с Путиным невозможно.

По словам президента, решение приняли, потому что тогда ряд людей в Украине передавали ему ультиматумы от России, то есть общались со стороной врага в обход президента.

"Это началось, как люди господина Медведчука, в частности Новинский, представляли интересы Путина, говоря напрямую со мной по телефону в самый сложный момент, когда мы были в блокаде. Говорили о том, как надо сдавать Украину, как и куда мне надо бежать, иначе меня не будет, моей семьи и тому подобное. Таких ультиматумов было очень много, когда кто-то представлял интересы России, а именно Путина, и давал соответствующие сигналы. Значит, все эти люди общались с Путиным и очень хотели представлять интересы Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства утверждает, что решение СНБО подчеркнуло то, что и так отмечает Конституция Украины: президент представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины.

"Именно я могу выполнять эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры о суверенитете, территориальной целостности Украины, нашего курса с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Поэтому нарратив, что я должен что-то там отменить, — это нарратив исключительно РФ. Я себе не могу и ничего не запрещал", — сказал Зеленский.

Переговоры в Стамбуле: что известно

Напомним, что 11 мая президент РФ заявил о готовности начать прямые переговоры с Украиной. Тогда он заявил о встрече в Стамбуле уже в четверг 15 мая. Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Российской Федерацией в Стамбуле, не дожидаясь прекращения огня.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в Стамбуле не будет разговаривать с кем-то кроме Путина. В целом он поставил под сомнение, что встреча состоится.

13 мая стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует визит в Турцию. До сих пор неизвестно, будет ли президент РФ лично участвовать в переговорах. В то же время в Стамбул прибудет Российская делегация. В МИД РФ сообщили, чего будут требовать от Украины во время переговоров в Стамбуле.