Військовий РФ на мотоциклі збирався перелетіти протитанковий рів: що з ним сталося (відео)

В мережі поширилися кадри, на яких військовий ЗС РФ на мотоциклі намагається перестрибнути на великій швидкості протитанковий рів, однак зазнає поразки.

Related video

Відео з невдалим "штурмом" протитанкового рову опублікував 15 травня Telegram-канал RST.

"Солдат ЗС РФ на мотоциклі намагався перестрибнути танковий рів, але розбився на смерть", — ідеться в дописі.

На запису можна побачити, як російський військовий набирає швидкість перед ровом. Спроба здолати перепону виявилася невдалою: окупант упав на дно рову разом із транспортом. На поширених кадрах він лежить поруч із мотоциклом нерухомо.

ЗС РФ штурмують на мотоциклах позиції ЗСУ

Пресслужба 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Кара-Даг" розповідала, що українські бійці спинили 10 мотоциклів РФ на Куп'янському напрямку в Харківській області під час так званого "перемир'я" 10 травня.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 квітня повідомлялося, що росіяни планують систематично використовувати мотоцикли для штурмів протягом літа та осені 2025 року. Міністерство оборони РФ публікувало кадри навчань, під час яких російські військові групами по 2-3 людини відпрацьовували на полігоні тактики наступу та оборони на мотоциклах.

Нагадаємо, 3 травня в мережі з'явилося відео штурму росіян біля селища Котлярівка, під час якого окупанти проривались через протитанковий рів із драбиною.