Военный РФ на мотоцикле собирался перелететь противотанковый ров: что с ним произошло (видео)

В сети распространились кадры, на которых военный ВС РФ на мотоцикле пытается перепрыгнуть на большой скорости противотанковый ров, однако терпит поражение.

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Видео с неудачным "штурмом" противотанкового рва опубликовал 15 мая Telegram-канал RST.

"Солдат ВС РФ на мотоцикле пытался перепрыгнуть танковый ров, но разбился насмерть", — говорится в посте.

На записи можно увидеть, как российский военный набирает скорость перед рвом. Попытка преодолеть преграду оказалась неудачной: оккупант упал на дно рва вместе с транспортом. На опубликованных кадрах он лежит рядом с мотоциклом неподвижно.

ВС РФ штурмуют на мотоциклах позиции ВСУ

Пресс-служба 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" рассказывала, что украинские бойцы остановили 10 мотоциклов РФ на Купянском направлении в Харьковской области во время так называемого "перемирия" 10 мая.

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 апреля сообщалось, что россияне планируют систематически использовать мотоциклы для штурмов в течение лета и осени 2025 года. Министерство обороны РФ публиковало кадры учений, во время которых российские военные группами по 2-3 человека отрабатывали на полигоне тактики наступления и обороны на мотоциклах.

Напомним, 3 мая в сети появилось видео штурма россиян возле поселка Котляровка, во время которого оккупанты прорывались через противотанковый ров с лестницей.