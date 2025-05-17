Российская армия на мотоциклах: как дефицит танков и БМП меняет тактику ВС РФ

В 2025 году российские войска все чаще используют мотоциклы и легкий транспорт для штурмов, пытаясь компенсировать нехватку бронетехники. Фокус объясняет, почему потери техники ВС РФ снизились, и как это влияет на ход боевых действий.

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Еще весной 2024 года стало заметно, что российские войска часто используют мотоциклы для штурмов позиций Вооруженных сил Украины, пытаясь компенсировать потери бронетехники и избежать поражения украинскими дронами. Эти попытки штурмовать укрепления Сил обороны Украины с помощью мотоциклов, автомобилей, или даже квадроциклов не прекращаются и до сих пор. Причинами называют дефицит техники у россиян — ВСУ уничтожают вражескую технику в большом количестве.

Однако по данным военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", Александра Коваленко, в мае 2025 года российские войска демонстрируют значительное снижение потерь основных боевых танков и боевых бронированных машин, что может стать самым низким показателем с июля 2023 года.

Сколько россияне потеряли техники за первую половину мая 2025 года

По состоянию на середину мая уничтожено или повреждено лишь 90 танков, что при сохранении этой тенденции установит антирекорд потерь. В категории бронированных машин ситуация аналогичная: за первую половину месяца потеряно 173 единицы, что также является самым низким показателем за почти два года.

Эта тенденция отражает не только экономию техники, но и ее реальный дефицит в российских подразделениях. Во многих случаях недостаток техники достигает 60-70% от штатной комплектации.

"Но здесь следует отметить, что экономия бронетехники и тотальный переход российских войск на легкие транспортные средства, в перспективе может привести к накоплению этой компоненты, с учетом сохранившихся запасов со времен СССР, собственного производства и ремонта поврежденной техники", — отметил Александр Коваленко.

Эксперт утверждает, что такой подход фактически имитирует эффект "перемирия", позволяя российским войскам накапливать бронетехнику в условиях некритических потерь танков и боевых машин. Однако это достигается ценой значительных потерь личного состава, поскольку пехота и легкий транспорт не имеют надлежащей защиты. Российское командование, видно, не учитывает человеческие потери, уделяя приоритет сохранению техники.

Почему ВС РФ начали меньше терять техники на фронте

По словам военного эксперта Павла Нарожного, в 2025 году российские войска столкнулись с критическим дефицитом техники, что привело к уменьшению ее потерь на фронте. Хотя определенная техника еще есть, российская армия очень сильно ее бережет, особенно бронетехнику, такую как танки, БМП и БТРы. Если раньше россияне атаковали по классической схеме, когда колонна бронетехники прорывает оборону, за ними идет пехота, то теперь такие операции стали редкостью.

Зато большинство боевых действий ведут пехотинцы, примерно 10-20% из которых используют мотоциклы для более быстрого передвижения.

"Это, в принципе, те же пехотинцы, которые просто быстрее передвигаются и все. Однако мотоциклы не обеспечивают никакой защиты, оставляя бойцов уязвимыми к любым угрозам. Из-за этого российские войска избегают масштабных бронетанковых атак, что и объясняет снижение потерь техники", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Нарожного, россияне не успевают восстанавливать собственную бронетехнику в соответствии с собственными потребностями. По самым оптимистичным заявлениям, Россия производит лишь 220-240 танков в год, а остальное производство составляет ремонт старой техники. Обычно восстанавливают технику советской эпохи: ремонтируют двигатель, проводку и все, что возможно заменить. В лучшем случае добавляют современные прицелы или электронику, но это редкость. Устаревшие танки, такие как Т-55, используют не как боевые единицы, а как "бронетакси" для перевозки пехоты. Российские инженеры на месте оснащают их импровизированными защитными конструкциями, так называемыми "курятниками". Эти так называемые танки не применяются как артиллерия, поскольку их дальность стрельбы ограничена 8-10 километрами. Поэтому из-за этого количество потерь техники в них и стало меньше.

Похожая ситуация наблюдается с артиллерией.

"Спикер Сил обороны юга Влад Волошин объяснил, что россияне вынуждены отправлять своих артиллеристов в бой как пехотинцев — просто потому, что им не из чего стрелять. Без необходимого оборудования, в частности прицелов, артиллерийские системы становятся фактически бесполезными. Один из украинских артиллеристов метко заметил: "Если на пушке нет прицела — мы не армия, а стая бродяг с кучей металлолома". Из-за этого российские артиллеристы не могут выполнять свои основные задачи и вынуждены воевать как пехота. Поэтому и кажется, что потерь техники стало меньше — на самом деле ее просто нечем и кем эффективно использовать", — подчеркивает Нарожный.

В итоге эксперт отметил, что эта ситуация отражает глубокий кризис в российской армии: истощение запасов техники, низкие темпы производства и зависимость от устаревших образцов заставляют полагаться на пехоту и импровизированные средства, что снижает эффективность их операций.

Напомним, что в нескольких районах оккупированного Крыма утром 16 мая прогремели взрывы. В местных пабликах сообщали о работе ПВО, а также о том, что якобы видели неизвестные беспилотники.

Также Фокус рассказывал, что Россия развернула наступление в Харьковской области — бои идут за стратегически важные Липцы и Купянск-Узловой.