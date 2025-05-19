"Намагається маневрувати": Путін не зацікавлений у провалі переговорів, — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін впевнений, що має сильні позиції у переговорах, які мають відбутися у понеділок, 19 травня, з очільником США Дональдом Трампом, й вірить у те, що його армія до кінця року зможе прорвати українську оборону та взяти під контроль чотири регіони.

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Про це розповіло видання Bloomberg 19 травня.

Особа, знайома з думкою кремлівського президента, розповіла виданню, що Путін впевнений у тому, що ЗС РФ зможуть до кінця 2025 року прорвати оборону ЗСУ та взяти чотири регіони під цілковитий контроль.

Він не продемонстрував жодних ознак того, що готовий припинити бойові дії, оскільки російська армія повільними темпами просувається на полі бою в Україні.

"На жаль, на тому етапі війни, на якому ми перебуваємо, немає вагомих стимулів для Росії погодитися на припинення вогню", — зазначив Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі, на конференції в Естонії.

Інші джерела, близькі до Кремля, озвучили у коментарі Bloomberg думку про те, що Путін готовий до тривалої війни, а також "оптимістично налаштований" щодо санкцій, які готуються ввести у Європейському Союзі та США у відповідь на відмову Росії припинити вогонь.

"Але Путін не зацікавлений у провалі переговорів. Він намагається маневрувати так, щоб ці переговори продовжувалися паралельно з військовим наступом", — зазначив Сергій Марков, політичний консультант, тісно пов'язаний з Кремлем.

Один із аналітиків, Бота Іліяс, також розповів Bloomberg, що Путін під час розмови із Трампом буде наполягати на російському баченні щодо припинення вогню.

Переговори Трампа з Путіним і Зеленським: що відомо

17 травня Трамп повідомив у своїх соцмережах, що проведе телефонні розмови з Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським у понеділок, 19 травня. Також президент США зазначив, що буде спілкуватися з членами НАТО. За словами Трампа, він буде розмовляти про припинення війни, а також про торгівлю.

Нагадаємо, 17 травня, вперше коментуючи переговори у Стамбулі, Трамп обурився Зеленським, як повідомило видання CNN.