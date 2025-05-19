"Пытается маневрировать": Путин не заинтересован в провале переговоров, — Bloomberg

Президент России Владимир Путин уверен, что имеет сильные позиции в переговорах, которые должны состояться в понедельник, 19 мая, с главой США Дональдом Трампом, и верит в то, что его армия до конца года сможет прорвать украинскую оборону и взять под контроль четыре региона.

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Об этом рассказало издание Bloomberg 19 мая.

Лицо, знакомое с мнением кремлевского президента, рассказало изданию, что Путин уверен в том, что ВС РФ смогут до конца 2025 года прорвать оборону ВСУ и взять четыре региона под полный контроль.

Он не продемонстрировал никаких признаков того, что готов прекратить боевые действия, поскольку российская армия медленными темпами продвигается на поле боя в Украине.

"К сожалению, на том этапе войны, на котором мы находимся, нет весомых стимулов для России согласиться на прекращение огня", — отметил Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, на конференции в Эстонии.

Другие источники, близкие к Кремлю, озвучили в комментарии Bloomberg мнение о том, что Путин готов к длительной войне, а также "оптимистично настроен" относительно санкций, которые готовятся ввести в Европейском Союзе и США в ответ на отказ России прекратить огонь.

"Но Путин не заинтересован в провале переговоров. Он пытается маневрировать так, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением", — отметил Сергей Марков, политический консультант, тесно связанный с Кремлем.

Один из аналитиков, Бота Илияс, также рассказал Bloomberg, что Путин во время разговора с Трампом будет настаивать на российском видении прекращения огня.

Переговоры Трампа с Путиным и Зеленским: что известно

17 мая Трамп сообщил в своих соцсетях, что проведет телефонные разговоры с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 19 мая. Также президент США отметил, что будет общаться с членами НАТО. По словам Трампа, он будет разговаривать о прекращении войны, а также о торговле.

Напомним, 17 мая, впервые комментируя переговоры в Стамбуле, Трамп возмутился Зеленским, как сообщило издание CNN.