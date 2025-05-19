Перекинуть війська з України: РФ готується воювати з Фінляндією, — NYT (супутникові знімки)

Біля кордону з Фінляндією активно будується військова інфраструктура: намети, укриття для винищувачів і склади для військової техніки. Напад на члена НАТО залежить від результату війни в Україні, переконані представники розвідок.

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Про це повідомила газета The New York Times, проаналізувавши супутникові знімки прикордонної ділянки.

Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією. Ці дії можуть розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні.

На знімках, підтверджених представниками НАТО, видно ряди нових наметів, склади для зберігання військової техніки, укриття для винищувачів. На вертолітній базі ведеться постійне будівництво.

Понад сотню нових наметів з'явилися близько року тому в Кам'янці

Десятки літаків ЗС РФ нещодавно помітили на базі в Арктиці менш ніж за 160 кілометрів від фінського кордону. Понад сотня нових наметів з'явилися близько року тому в Кам'янці за 65 кілометрів від Фінляндії.

У селі Алакуртті на південному заході Мурманської області та Петрозаводську у ЗС РФ помітили нові будівлі для десятків транспортних засобів. Нещодавно на базі приблизно за 130 кілометрів від Естонії з'явилися нові намети і військова техніка.

"Росіяни розширюють бригади до дивізій. Чисельність підрозділів поблизу наших кордонів зросте на тисячі", — сказав фінський аналітик Black Bird Group Еміль Кастехельмі.

За оцінками експерта, серйозні зміни в обстановці на фінському кордоні відбудуться в найближчі кілька років. Велике значення в цьому відіграє результат і термін закінчення війни в Україні.

Вторгнення Росії до Фінляндії: наскільки ймовірний сценарій?

Західна розвідка оцінює нинішні етапи військового розширення як масштабні та довгострокові. У НАТО впевнені, що ситуація відрізняється від накопичення сил уздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року.

"Росія має дуже мало військ уздовж кордону, фіни наполягають, що це не становить особливої загрози", — вказують автори.

Фінляндія приєдналася до Альянсу два роки тому, Москва сприймає цей крок як загрозу.

Кордон між двома країнами протяжністю понад 1200 кілометрів — найдовша лінія зіткнення НАТО з Росією.

Військові аналітики пророкують, що скоро вона може стати гарячою точкою. У разі завершення гарячої фази війни в Україні Росія перекине тисячі солдатів до фінського кордону.

За словами одного високопоставленого представника НАТО, незважаючи на завершення війни в Україні, Росія продовжить перекидати війська на північ. Кремль вважає Арктику ключем до статусу великої держави.

Нагадаємо, Фінляндія хоче збільшити вік резервістів армії до 65 років. Таким чином чисельність війська збільшиться на 125 000 осіб.

Фінський доброволець брав участь у боях на сході України і зник безвісти. Боєць воював у лавах Сил оборони України.