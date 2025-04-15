Приєднався до ЗСУ кілька місяців тому: у боях на сході загинув доброволець із Фінляндії, — ЗМІ

У боях на сході України зник безвісти чи загинув фінський доброволець, повідомляють ЗМІ із посиланням на коментарі Міністерства закордонних справ Фінляндії. За інформацією журналістів, 20-річний фін долучився до Сил оборони України кілька місяців тому.

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Про це пише 15 квітня фінська газета міста Турку Turun Sanomat.

Фінська телерадіомовна компанія Yle повідомляє, що Міністерство закордонних справ підтвердило інформацію про загибель або зникнення безвісти громадянина Фінляндії 13 квітня на сході України.

Надавати журналістам додаткові деталі у відомстві відмовилися. Керівник консульського відділу міністерства Юссі Таннер сказав, що влада контактує з українськими колегами щодо цього інциденту.

Крім того, журналісти наводять січневу заяву МЗС Фінляндії про те, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України до Сил оборони добровільно приєдналися близько 150 фінських громадян.

"Точна кількість невідома, оскільки ми не стежимо за поїздками фінів за кордон з такою точністю", — сказав Таннер у коментарі журналістам 15 квітня.

Також він додав, що міністерство має інформацію про понад десяток випадків загибелі чи зникнення у боях з окупантами в Україні фінських добровольців.

Нагадаємо, Служба безпеки України 15 квітня повідомила про затримання трьох російських агентів, від чиїх рук ледь не загинув боєць ЗСУ на Вінниччині.

Пресслужба Повітряних сил Збройних сил України 12 квітня повідомляла, що у бою загинув 26-річний український льотчик F-16.