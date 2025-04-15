Присоединился к ВСУ несколько месяцев назад: в боях на востоке погиб доброволец из Финляндии, — СМИ

В боях на востоке Украины пропал без вести или погиб финский доброволец, сообщают СМИ со ссылкой на комментарии Министерства иностранных дел Финляндии. По информации журналистов, 20-летний финн присоединился к Силам обороны Украины несколько месяцев назад.

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Об этом пишет 15 апреля финская газета города Турку Turun Sanomat.

Финская телерадиовещательная компания Yle сообщает, что Министерство иностранных дел подтвердило информацию о гибели или пропаже без вести гражданина Финляндии 13 апреля на востоке Украины.

Предоставлять журналистам дополнительные детали в ведомстве отказались. Руководитель консульского отдела министерства Юсси Таннер сказал, что власти контактируют с украинскими коллегами по этому инциденту.

Кроме того, журналисты приводят январское заявление МИД Финляндии о том, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину к Силам обороны добровольно присоединились около 150 финских граждан.

"Точное количество неизвестно, поскольку мы не следим за поездками финнов за границу с такой точностью", — сказал Таннер в комментарии журналистам 15 апреля.

Также он добавил, что министерство располагает информацией о более десятке случаев гибели или исчезновения в боях с оккупантами в Украине финских добровольцев.

Напомним, Служба безопасности Украины 15 апреля сообщила о задержании трех российских агентов, от чьих рук едва не погиб боец ВСУ в Винницкой области.

Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины 12 апреля сообщала, что в бою погиб 26-летний украинский летчик F-16.