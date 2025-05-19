Перекинут войска из Украины: РФ готовится воевать с Финляндией, – NYT (спутниковые снимки)

Возле границы с Финляндией активно строится военная инфраструктура: палатки, укрытия для истребителей и склады для военной техники. Нападение на члена НАТО зависит от исхода войны в Украине, убеждены представители разведок.

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Об этом сообщила газета The New York Times, проанализировав спутниковые снимки приграничного участка.

Российские войска укрепляют базы и строят военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией. Эти действия могут раскрыть их стратегию относительно того, что произойдет после войны на Украине.

На снимках, подтвержденных представителями НАТО, видны ряды новых палаток, склады для хранения военной техники, укрытия для истребителей. На вертолетной базе ведется постоянная стройка.

Более сотни новых палаток появились около года назад в Каменке

Десятки самолетов ВС РФ недавно заметили на базе в Арктике менее чем в 160 километрах от финской границы. Более сотни новых палаток появились около года назад в Каменке в 65 километрах от Финляндии.

В селе Алакуртти на юго-западе Мурманской области и Петрозаводске у ВС РФ заметили новые здания для десятков транспортных средств. Недавно на базе примерно в 130 километрах от Эстонии появились новые палатки и военная техника.

"Россияне расширяют бригады до дивизий. Численность подразделений вблизи наших границ возрастет на тысячи", — сказал финский аналитик Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

По оценкам эксперта, серьезные изменения в обстановке на финской границе произойдут в ближайшие несколько лет. Большое значение в этом играет результат и срок окончания войны в Украине.

Вторжение России в Финляндию: насколько вероятен сценарий?

Западная разведка оценивает нынешние этапы военного расширения как масштабные и долгосрочные. В НАТО уверены, что ситуация отличается от накопления сил вдоль границы с Украиной перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года.

"Россия имеет очень мало войск вдоль границы, финны настаивают, что это не представляет особой угрозы", — указывают авторы.

Финляндия присоединилась к Альянсу два года назад, Москва воспринимает этот шаг как угрозу.

Граница между двумя странами протяженностью более 1200 километров — самая длинная линия соприкосновения НАТО с Россией.

Военные аналитики предсказывают, что скоро она может стать горячей точкой. В случае завершения горячей фазы войны в Украине Россия перебросит тысячи солдат к финской границе.

По словам одного высокопоставленного представителя НАТО, несмотря на завершение войны в Украине, Россия продолжит перебрасывать войска на север. Кремль считает Арктику ключом к статусу великой державы.

Напомним, Финляндия хочет увеличить возраст резервистов армии до 65 лет. Таким образом численность войска увеличится на 125 000 человек.

Финский доброволец участвовал в боях на востоке Украины и пропал без вести. Боец воевал в рядах Сил обороны Украины.