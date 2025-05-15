Финляндия, которая граничит с РФ, решила увеличить количество резервистов до 1 миллиона военных

Правительство Финляндии объявило о намерении повысить верхний возрастной предел резервистов своей армии до 65 лет, что увеличит военную численность резервистов на 125 000 человек и увеличит их количество до одного миллиона к 2031 году.

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Об этом пишет Reuters.

Военная служба в Финляндии, которая 2 года назад присоединилась к НАТО в ответ на вторжение соседней России в Украину, является обязательной для мужчин. Женщины могут подать заявку на военную службу на добровольной основе. После военной службы призывники призываются в резерв.

Сейчас в стране мужчины обязаны проходить военную службу до 60 лет, но правительство направило на рассмотрение проект предложения по повышению возрастной границы.

"Обороноспособность Финляндии базируется на всеобщей воинской повинности, обученном резерве и сильном желании защищать страну. Повышая максимальный возраст резервистов, мы даем большему количеству людей возможность участвовать в национальной обороне", — заявил министр обороны Антти Хакканен.

На сегодня военный резерв Финляндии составляет 870 000 военнослужащих, а изменение верхнего возраста увеличит это количество примерно до одного миллиона в 2031 году.

Напомним, что 13 мая сообщалось, что Москва наращивает свое военное присутствие на границе с Финляндией. Там строят лагеря для военных и инфраструктуру для боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии призвал изгнать РФ из состава ООН. Александр Стубб требовал устранения любого члена организации, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.