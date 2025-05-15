Фінляндія, яка межує з РФ, вирішила збільшити кількість резервістів до 1 мільйона військових

Уряд Фінляндії оголосив про намір підвищити верхню вікову межу резервістів своєї армії до 65 років, що збільшить воєнну чисельність резервістів на 125 000 осіб і збільшить їхню кількість до одного мільйона до 2031 року.

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Про це пише Reuters.

Військова служба у Фінляндії, яка 2 роки тому приєдналася до НАТО у відповідь на вторгнення сусідньої Росії в Україну, є обов'язковою для чоловіків. Жінки можуть подати заявку на військову службу на добровільній основі. Після військової служби призовники призиваються до резерву.

Зараз у країні чоловіки зобов'язані проходити військову службу до 60 років, але уряд надіслав на розгляд проєкт пропозиції щодо підвищення вікової межі.

"Обороноздатність Фінляндії базується на загальній військовій повинності, навченому резерві та сильному бажанні захищати країну. Підвищуючи максимальний вік резервістів, ми даємо більшій кількості людей можливість брати участь у національній обороні", – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

На сьогодні військовий резерв Фінляндії становить 870 000 військовослужбовців, а зміна верхнього віку збільшить цю кількість приблизно до одного мільйона у 2031 році.

Нагадаємо, що 13 травня повідомлялося, що Москва нарощує свою військову присутність на кордоні з Фінляндією. Там будують табори для військових та інфраструктуру для бойових літаків.

Раніше повідомлялося, що президент Фінляндії закликав вигнати РФ зі складу ООН. Александр Стубб вимагав усунення будь-якого члена організації, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.