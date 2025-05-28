"Не расширять НАТО на восток": Путин назвал условия для прекращения войны в Украине

Чтобы завершить войну в Украине, президент России Владимир Путин требует, чтобы западные лидеры письменно обязались не расширять НАТО на восток. Также он хочет, чтобы против России сняли часть санкций.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.

После более чем двухчасового разговора с Трампом на прошлой неделе, Путин заявил, что согласился работать с Украиной над меморандумом, который очертит рамки мирного соглашения, включая сроки прекращения огня. Россия сообщает, что сейчас готовит свою версию этого документа, но не может сказать, сколько времени на это понадобится.

"Путин готов к миру, но не любой ценой", — сказал один из высокопоставленных российских источников, знакомый с позицией Кремля.

По словам трех российских источников, Путин требует письменных гарантий от ключевых западных государств, что НАТО больше не будет расширяться на восток — то есть формально исключить возможность вступления в Альянс для Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских стран.

Также Россия хочет, чтобы Украина стала нейтральным государством, была снята часть западных санкций, решен вопрос замороженных российских активов за рубежом, а также обеспечена защита прав русскоязычного населения в Украине.

Один из источников отметил: если Путин осознает, что не может достичь мира на своих условиях, он будет пытаться доказать украинцам и европейцам военными победами, что "завтра будет еще хуже".

Напомним, во время нового раунда переговоров Москва, в частности, будет настаивать на отмене Киевом всех дискриминационных законов в Украине. А требования РФ о безъядерном и нейтральном статусе Украины должны быть удовлетворены при любой форме урегулирования конфликта.

Фокус также ранее писал, что Россия хочет "освободить" всю Украину ради защиты русскоязычных. Украинцы не будут жить "по законам хунты Зеленского", отметили в МИД РФ.