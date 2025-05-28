"Не розширювати НАТО на схід": Путін назвав умови для припинення війни в Україні

Щоб завершити війну в Україні, президент Росії Володимир Путін вимагає, щоб західні лідери письмово зобов’язалися не розширювати НАТО на схід. Також він хоче, щоб проти Росії зняли частину санкцій.

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Про це пише Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Після понад двогодинної розмови з Трампом минулого тижня, Путін заявив, що погодився працювати з Україною над меморандумом, який окреслить рамки мирної угоди, включаючи терміни припинення вогню. Росія повідомляє, що наразі готує свою версію цього документа, але не може сказати, скільки часу на це знадобиться.

"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", — сказав один із високопоставлених російських джерел, обізнаний із позицією Кремля.

За словами трьох російських джерел, Путін вимагає письмових гарантій від ключових західних держав, що НАТО більше не буде розширюватися на схід — тобто формально виключити можливість вступу до Альянсу для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських країн.

Також Росія хоче, щоб Україна стала нейтральною державою, було знято частину західних санкцій, вирішено питання заморожених російських активів за кордоном, а також забезпечено захист прав російськомовного населення в Україні.

Одне з джерел зазначило: якщо Путін усвідомить, що не може досягти миру на своїх умовах, він намагатиметься довести українцям та європейцям військовими перемогами, що "завтра буде ще гірше".

Нагадаємо, під час нового раунду переговорів Москва, зокрема, наполягатиме на скасуванні Києвом усіх дискримінаційних законів в Україні. А вимоги РФ про без'ядерний та нейтральний статус України мають бути задоволені за будь-якої форми врегулювання конфлікту.

Фокус також раніше писав, що Росія хоче "звільнити" всю Україну заради захисту російськомовних. Українці не житимуть "за законами хунти Зеленського", зазначили в МЗС РФ.