Продвижение РФ: Путин хочет капитуляции Украины, добиваясь тактических побед на фронте, — ISW

Переговоры с Российской Федерацией не приведут к завершению войны, поскольку Владимир Путин верит в способность России вести боевые действия бесконечно долго. Кремль действительно планирует выполнить угрозу о буферной зоне в Сумской и Харьковской области, угрожая, что из-за несогласия с его требованиями будет еще хуже, заявили аналитики.

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О переговорах с РФ и планах Путина написал Институт изучения войны (ISW).

В отчете Института, опубликованном 28 мая, проанализировали данные Reuters о содержании российского меморандума, заявления президента РФ Владимира Путина и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, информацию о потерях ВС РФ на войне и о наборе добровольцев. Указывается, что глава Кремля пытается получить новые территории и победы, чтобы заставить Украину капитулировать на нынешних условиях, чтобы не потерять больше. Тактические продвижения российской армии и устойчивость российской экономики несмотря на санкции, по мнению Путина, должны показать готовность воевать в "ползучем режиме" "бесконечно долго". На этих основаниях он надеется на победу на собственных условиях, и что этому не помешают ни действия Запада, ни мобилизация в Украине, написал ISW. С другой стороны, институт обратил внимание на пропорцию ежедневного набора в ВС РФ и ежедневных потерь на войне: 1285 контрактников против 1 298 погибших. Институт вполне допускает успех Украины и ошибочность стратегии Путина.

"ISW продолжает оценивать, что украинские войска, при поддержке Запада, могут вызвать высокие потери личного состава на поле боя, что может подтолкнуть Путина к принятию сложных решений и заставить Путина вступить в добросовестные переговоры о прекращении войны", — подытожили аналитики.

Институт привел позицию Москвы, которая будет озвучена в меморандуме для Украины. Условия прекращения войны, как узнало Reuters, — письменные подтверждения трех стран о невступлении Украины в НАТО, а также защита русскоязычных (в том числе смена действующей власти) и отмена санкций против РФ.

"Требования Кремля прекратить войну в Украине указывают на то, что цель России — капитуляция Украины и уничтожение НАТО — остается неизменной", — говорится в отчете ISW.

Переговоры с РФ — детали

Отметим, очередной этап переговоров с РФ состоялся в Стамбуле 15 мая, во время которых Киев и Москва согласились обменяться меморандумами с условиями прекращения войны. Министр обороны Рустем Умеров 28 мая сообщил, что украинский документ уже передали россиянам. Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский текст также готов, его вот-вот передадут, но не планируют обнародовать в СМИ.

Напоминаем, Дмитрий Медведев опубликовал сообщение, в котором пригрозил США третьей мировой войной, и получил ответ от спецпредставителя Белого дома Кита Келлога.