Просування РФ: Путін хоче капітуляції України, добиваючись тактичних перемог на фронті, — ISW

Переговори з Російською Федерацією не призведуть до завершення війни, оскільки Володимир Путін вірить у здатність Росії вести бойові дії нескінченно довго. Кремль дійсно планує виконати погрозу про буферну зону у Сумській та Харківській областях, погрожуючи, що через незгоду з його вимогами буде ще гірше, заявили аналітики.

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Про переговори з РФ та плани Путіна написав Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту, опублікованому 28 травня, проаналізували дані Reuters про зміст російського меморандуму, заяви президента РФ Володимира Путіна та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, інформацію про втрати ЗС РФ на війні та про набір добровольців. Вказується, що очільник Кремля намагається здобути нові території та перемоги, щоб примусити Україну капітулювати на нинішніх умовах, щоб не втратити більше. Тактичні просування російської армії та стійкість російської економіки попри санкції, на думку Путіна, мають показати готовність воювати у "повзучому режимі" "нескінченно довго". На цих підставах він сподівається на перемогу на власних умовах, і що цьому не завадять ні дії Заходу, ні мобілізація в Україні, написав ISW. З іншого боку, інститут звернув увагу на пропорцію щоденного набору у ЗС РФ та щоденних втрат на війні: 1285 контрактників проти 1 298 загиблих. Інститут цілком допускає успіх України й помилковість стратегії Путіна.

"ISW продовжує оцінювати, що українські війська, за підтримки Заходу, можуть спричинити вищі втрати особового складу на полі бою, що може підштовхнути Путіна до ухвалення складних рішень та змусити Путіна вступити в добросовісні переговори щодо припинення війни", — підсумували аналітики.

Інститут навів позицію Москви, яка буде озвучена у меморандумі для України. Умови припинення війни, як дізналось Reuters, — письмові підтвердження трьох країн про невступ України в НАТО, а також захист російськомовних (зокрема зміна чинної влади) та скасування санкцій проти РФ.

"Вимоги Кремля припинити війну в Україні вказують на те, що мета Росії — капітуляція України та знищення НАТО — залишається незмінною", — ідеться у звіті ISW.

Переговори з РФ — деталі

Зазначимо, черговий етап переговорів з РФ відбувся у Стамбулі 15 травня, під час яких Київ та Москва погодились обмінятись меморандумами з умовами припинення війни. Міністр оборони Рустем Умєров 28 травня повідомив, що український документ вже передали росіянам. Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський текст також готовий, його ось-ось передадуть, але не планують оприлюднювати у медіа.

Нагадуємо, Дмитро Медведєв опублікував допис, у якому пригрозив США третьою світовою війною, та отримав відповідь від спецпредставника Білого дому Кіта Келлога.