Трамп изменил стратегию в отношении Путина: в Fox News назвали самый реалистичный путь к миру в Украине

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом в июле поддержал Украину в соглашении о вооружении с НАТО, а также выставил перед Кремлем жесткий ультиматум. Такая стратегия должна сработать, однако на "настоящие" переговоры могут потребоваться годы и Украине, вероятно, придется временно отказаться от НАТО, предупредил эксперт по безопасности Фред Флайтц.

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Он утверждает, что Трамп будет стойко придерживаться своей новой стратегии и в дальнейшем, пытаясь "дожать" президента РФ Владимира Путина к честным мирным переговорам. Об этом Флайтц рассказал в интервью Fox News 27 июля.

"Он будет продолжать давить на Путина, чтобы он вернулся за стол переговоров и вел переговоры добросовестно, а не садился за стол переговоров и давал обещания, которые россияне не планируют выполнять", — отметил эксперт по безопасности.

Флайтц подчеркнул, что Трамп "не собирается этого терпеть", и подчеркнул, что такое резкое изменение стратегии произошло лишь в течение первого полугодия его пребывания на президентском кресле. Самого Трампа Флайтц считает "гибким лидером" и приводит пример его "гибкости" с Ираном, когда президент США решил нанести прямой удар по стране.

Стоит напомнить, что если Кремль нарушит 50-дневный дедлайн, установленный Трампом, и не прекратит огонь в Украине, то США введут высокие пошлины и вторичные санкции на Россию.

Когда закончится война: самый реалистичный путь к миру в Украине

Фред Флайтц утверждает: российско-украинская война может закончиться только после заключения перемирия на поле боя. Однако он не исключает, что на это может потребоваться даже несколько лет.

"Я думаю, что, вероятно, будет перемирие, по которому обе стороны согласятся приостановить боевые действия. Когда-то мы найдем грань, за которой обе страны согласятся прекратить боевые действия", — рассказал он.

Путь к мирному соглашению, по мнению Флайтца, скорее всего, потребует того, чтобы Украина согласилась не вступать в НАТО в течение определенного времени. Однако при этом, считает эксперт, Кремль будет понимать, что Киев "будет сильно вооружен западными союзниками".

"Я думаю, что есть способ сделать это, когда Россия не будет обеспокоена ростом влияния Западной Европы в Украине, а Украина не будет обеспокоена вторжением России после объявления прекращения огня или перемирия", — отметил эксперт.

В то же время украинская сторона надеется на встречу лидеров государств "на самом высоком уровне". Президент Владимир Зеленский 27 июля объявил, что ожидает ответа от Кремля о проведении переговоров с Путиным, на которой надеется также присутствие представителей Европы.

В Европе же считают, что война в Украине не завершится до 2028 года. Так, 26 июля президент Литвы Гитанас Науседа озвучил новый сценарий событий, заявив, что Москва "имитирует переговоры".